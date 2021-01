Je nemiestne teraz míňať energiu na spory, uviedla prezidentka

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zatiaľ nevidí, že by sa zlepšila komunikácia vlády smerom k verejnosti, ani riadenie pandémie. Podľa nej pandemický plán nemôže byť rigidný, nemenný, ale mal by byť aspoň "trochu predvídateľný".

„Dobrá komunikácia je polovica úspechu, mala by byť uisťujúca a upokojúca,“ pokračovala prezidentka v nedeľnej diskusnej relácii RTVS.

Čaputová by vzťah medzi prezidentským palácom a úradom vlády necharakterizovala ako napätý. „Premiér má odo mňa tri sms správy, na ktoré v priebehu decembra nereagoval,“ povedala prezidentka s tým, že má intenzívny kontakt s ministrami, napríklad aj šéfom rezortu zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO).

„Treba objektívne povedať, že vláda robí aj dobré kroky. Druhá vlna pandémie je však kritickejšia. Vyššie čísla obetí alebo nakazených sú všade na svete,“ zastala sa Čaputová krokov vlády. Pripomenula však, že leto sa mohlo lepšie využiť na prípravu na druhú vlnu pandémie. Niektoré kroky sa podľa nej prijali neskoro.

„Riešenie pandemickej krízy je výsostne odborná vec. Hlas vedcov a odborníkov musí mať prednosť a nie až na poslednú chvíľu,“ upozornila Čaputová.

Dotkla sa aj sporov medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a jeho koaličným partnerom, vicepremiérom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). „Akýkoľvek konflikt vyčerpáva,“ varuje prezidentka, podľa ktorej ak sa koalícia venuje riešeniu sporov, nemôže sa venovať riešeniu iných vecí. V tejto súvislosti spomenula, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí na koronavírus. „Situácia je nesmierne vážna, míňať energiu na osobné konflikty, je nemiestne,“ myslí si Čaputová.

Podľa nej nemôže pôsobiť ako mediátorka tohto sporu, pretože nemá rovnakú mieru dôvery od jednotlivých aktérov. „Nepožívam rovnakú mieru dôvery a na to, aby človek mohol byť mediátorom, musia mu dôverovať,“ upozornila prezidentka. Odsúdila však Matovičovo obvinenie, že Sulík môže za 4 300 úmrtí pacientov na ochorenie COVID-19. „Bolo to mrazivé,“ dodala na margo situácie, keď premiér predstavil verejnosť graf, z ktorého vyplývalo, že do konca februára môže počet obetí stúpnuť na 4 300.

Podľa Čaputovej si táto situácia žiadala buď sebareflexiu alebo dementovanie a vysvetlenie. Aj takéto vystúpenia podľa nej môžu za mieru hnevu a náladu „na bode mrazu“ v spoločnosti. Pripomenula, že premiér má legitímnu možnosť ministra, s ktorým nie je spokojný, odvolať.

Čaputová sa vrátila aj k svojmu postoju z jesene, keď tesne pred prvým kolom celoplošného testovania požiadala vládu, aby prehodnotila sankcie pre ľudí, ktorí nepôjdu na antigénové testovanie. „Kto má len náznak iného názoru, je sabotér a odporca vlády. Ak tu nebude priestor na slobodnú debatu, tak bude zle,“ povedala prezidentka.

Podľa nej je dilema, ktorá sa núka verejnosti: lockdown alebo celoplošné testovanie, falošná. „Je to zmes opatrení, ktoré prinášajú výsledok. Nikto z nás nie je proti testovaniu, bavíme sa o forme, ktorá je spojená s najmenším rizikom,“ vysvetlila. Dodala, že nie je proti testovaniu, „kľudne aj povinnému v obciach a regiónoch, kde majú najväčší problém“.

Za zmes opatrení, ktoré zaberá, je vyhľadávanie chorých, trasovanie, obmedzovanie mobility a dnes aj masívne očkovanie. „Fixácia iba na jedno z riešení môže byť riziková. To hovorím s oporou v informáciách od vedcov, ktorí sa zaujímavú o riešenie pandémie na celom svete,“ pripomenula Čaputová. Za vynikajúci krok vlády považuje zriadenie MOM – mobilných odberových miest, no myslí si, že by mali byť dostupnejšie, aby ľudia nemuseli čakať na testovanie. To isté si myslí aj o PCR testovaní, pretože niektorí ľudia čakajú na termín odberu aj tri, štyri dni.

Na možnosť celoslovenského testovania, ktoré by sa malo realizovať na budúci týždeň, reagovala Čaputová slovami, že najskôr treba poznať podmienky testovania, akým spôsobom budú zabezpečené testy, ochranné pomôcky, aké budú zdroje – aj personálne. „Ak by sa malo siahnuť na personál v nemocniciach alebo ambulanciách, to považujem za nemožné,“ dodala.

Na margo zverejnenej časti nahrávky z rokovania vlády upozornila, že „bolo mrazivé“ počuť slová, ako budú zdravotníci, samosprávy a dobrovoľníci potiť krv. Dodala, že narástol počet samovrážd – aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi.