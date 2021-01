Lockdown sa spojí s celoslovenským testovaním. Začne sa už v pondelok

Vláda konečne prijala rozhodnutie, ako sa bude testovať. Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom nedeľňajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch. Vláda predĺžila aj zákaz vychádzania.

Podľa premiéra sa na uznesení dohodli traja koaliční partneri, strana Za ľudí nebola za.

Podľa Matoviča by sa novými pravidlami mal výrazne znížiť počet úmrtí a nápor na nemocnice. Urýchliť by sa mal aj návrat detí do škôl. Podľa neho 85 percent novoinfikovaných má novú tzv. britskú mutáciu, ktorá je infekčnejšia ako pôvodný koronavírus.

„Situácia je veľmi kritická, ale dobrá správa je, že vďaka trpezlivosti ľudí postupne začínajú klesať čísla a začíname rozmýšľam nad tým, čo a kedy budeme môcť otvárať. V podstate sme tesne za vrcholom. Ak sa pozrieme na iné krajiny, čakalo by ná ešte niekoľko týždňov obmedzovania,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Bude potrebný negatívny test

„Som rád, že vláda po mnohých hodinách rokovania, ide o turbulentnú otázku, kontinuálnym skríningom poprosíme občanov Slovenska, aby sa pretestovali. Pretestovanie začne už zajtra 18. januára a bude trvať do 26. januára. Občania môžu využiť rôzne možnosti, kde sa nechajú otestovať. Vláda otvorila 250 mobilných odberných miest, kde sa môžu dať otestovať antigénovými testami, na vyše 100 miestach sa môžu dať otestovať PCR testami a testujú aj podniky,“ pokračoval Krajčí.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania až do 7. februára. Od 27. januára bude potrebné sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom pri vstupe do zamestnania. Pre občanov od 15 do 65 rokov bude potrebné potvrdenie aj pri vychádzke do prírody Testy, ktoré sa budú kontrolovať od 7. februára nesmú byť staršie ako sedem dní.

Krajčí upozornil, že budú aj činnosti, na ktoré nebude test treba. „Tí občania, ktorí môžu zostať doma, byť v karanténe a realizovať len tie základné pre život nevyhnutné činnosti,“ pokračoval Krajčí.

V horších okresoch sa celoplošný skríning zopakuje

V piatok 29. januára Krajčí oznámi, ako dopadlo celoslovenské testovanie. Vtedy Slovensko rozdelia na 37 horších a 36 lepších okresov. V horších okresoch sa celoplošný skríning opäť zopakuje a budú potrebovať negatívny test. Testy nesmú byť staršie ako sedem dní. Pre lepšie okresy sa režim vráti do stavu ako je teraz. Čiže nebudú sa musieť preukazovať negatívnym testom.

„Ak bude celoplošný skríning úspešný, možno už 29. januára budem môcť avizovať, že od 1. februára bude možné uvoľnenie podľa covid automatu,“ pokračoval Krajčí. Pripustil, že by sa mohli otvoriť aj školy – prvý stupeň základných škôl, koncové ročníky základných a stredných škôl.

„Ľudia budú mať deväť dní a budú si môcť vybrať, kde sa nechajú otestovať,“ spresnil minister práce Milan Krajčí (Sme rodina). Priznal, že pri jesennom celoslovenskom testovaní nemali pripravený scenár, čo bude nasledovať po testovaní. Teraz je týmto scenárom covid automat.

Sedem dôvodov akcie „Zachráňme spolu životy“ Znížme výrazne počet úmrtí a nápor na nemocnice Minimalizujme počet chorých skôr ako sa agresívna britská mutácia stane dominantnou Urýchlime návrat detí do škôl Minimalizujme ekonomické straty ľudí, podnikateľov, štátu Získajme celoplošným skríningom neskreslený prehľad o reálnej situácii v okresoch Vykonajme nárazové testovanie zamestnancov firiem a iných mobilných ľudí Pomôžme okresom rýchlejšie prejsť na okresné pravidlá podľa covid automatu

