Aký dosah na spoločnosť má konflikt Matoviča so Sulíkom?

Aneta Világi, politologička:

Vidím veľa negatívnych dosahov tohto konfliktu na spoločnosť. Nie preto, že existuje názorová nejednotnosť medzi členmi vlády. To je úplne normálne. Problematické je, že konflikt je neustále komunikovaný, živený a vyťahovaný a stáva sa každodennou agendou vlády. Navyše je aj osobný, nielen názorový. Pri štandardnej situácii by človek čakal, že nastane nejaké rozuzlenie, napríklad v podobe demisie člena vlády. Udalosti posledných týždňov to však nenaznačujú. Richard Sulík je odhodlaný ostať a Matovič ho nemá v pláne odvolať. Predpokladám, že vláda bude v takomto móde fungovať aj naďalej. Situácia sa možno čiastočne upokojí až po skončení pandémie.

Peter Weisenbacher, ľudskoprávny analytik

Na spoločnosť má tento konflikt negatívny dosah vo všetkých zmysloch tohto slova. To, že máme pluralitu názorov a slobodu slova, neznamená, že v čase ohrozenia zdravia tisícok ľudí na Slovensku má vláda riešiť svoje vlastné vnútorné problémy. Je to podľa mňa škandalózne a nehorázne a môže to viesť až k trestnoprávnej zodpovednosti členov vlády. Pravdepodobnosť, že vláda v tejto podobe nevydrží, je určite väčšia, ako to bolo pri minulých vládach.

Zuzana Kusá, Sociologický ústav SAV

Matovič a Sulík jednoznačne nezvyšujú ochotu ľudí dôverovať politickým inštitúciám. Mesiace sme vyzývaní, aby sme dôverovali politikom a štátu, vďaka ich hádkam to však ide skôr opačným smerom. Myslím si však, že pandemické opatrenia pomáhajú tomu, aby vláda vydržala. Ľudia si uvedomujú, že všetko vrátane politických vzťahov je teraz komplikovanejšie. Môže sa stať, že si na to zvykneme a už to nebudeme brať vážne. Fakt je, že sa znižuje citlivosť na chybné kroky. Pozerám sa na to ako na určité divadelné predstavenie, veľa ľudí to však môže vnímať aj s úzkosťou.

Marek Madro, psychológ, zakladateľ internetovej poradne IPečko:

Pri našej práci v posledných týždňoch pozorujeme v spoločnosti obrovský strach a obavy. Denne sledujeme správy o stovkách mŕtvych. Komunikácia, ktorú predvádzajú Matovič so Sulíkom, vyvoláva pocit obáv a frustrácie. My však, naopak, potrebujeme pocit istoty a bezpečia. Potrebujeme vidieť, že existuje jasné a nespochybniteľné riešenie. Potrebujeme počuť jasné časovo ohraničené kroky a posolstvá. Myslím si, že súčasná situácia môže spustiť až určitý typ pudového správania, čoho následky by už nikto nedal do poriadku. Neviem povedať, ako by mala vláda fungovať, ale ako psychológ vnímam rastúcu agresiu. Situácia je oveľa horšia, ako si ľudia vôbec môžu pripustiť. Veľmi dúfam, že sa situácia, a najmä komunikácia čoskoro zmenia.

Konflikty sa majú riešiť na koaličnej rade Bývalý predseda vlády Robert Fico (Smer) tvrdí, že za jeho pôsobenia na čele štátu by sa nemohlo stať, že by bola zverejnená nahrávka z rokovania vlády. Je podľa neho ťažko vysvetliteľné, prečo to súčasná vláda práve teraz urobila. Spomenul pri tom spoluprácu s Andrejom Dankom (SNS) a Bélom Bugárom (Most-Híd), s ktorým Smer tvoril koalíciu v rokoch 2016 – 2020. „Boli to ľudia, ktorí mali svoju vnútornú osobnú integritu. Keby som jedného z nich nazval idiotom alebo proti nemu, alebo niektorému z jeho nominantov vytiahol nejakú nahrávku, do pár sekúnd by bolo po vládnej koalícii,“ skonštatoval Fico. Bugár tiež nepovažuje uverejňovanie nahrávok z rokovania vlády za štandardné. „Značí to, že vzťahy medzi členmi vlády sú veľmi zlé. Stačilo by to pustiť znovu na vláde a vyriešiť si to tam. Ukazuje to, že rokujú a jednajú, akoby boli v škôlke,“ povedal pre Pravdu Bugár. Podľa neho koalícia zbytočne zaťažuje žabomyšími vojnami širokú verejnosť. „Odkloňuje to pozornosť od dôležitých vecí, napríklad názorov odborníkov na riešenie pandémie. Stredobodom pozornosti je len jediná vec – plošné testovanie,“ myslí si Bugár. Všetky nezrovnalosti by sa podľa neho mali vysvetliť na koaličných radách. „Ak by mňa niekto z koalície nazval idiotom a chcel by mi prišiť smrť ľudí, okamžite odchádzam,“ potvrdil Bugár. VIDEO: Záznam z vlády, pre ktorú Matovič hovoril o klamstve Sulíka.

VIDEO: Sulík hovorí o nedorozumení, Matovič o klamstve.

VIDEO: Sulík je trpezlivý ako budhista, tvrdí Cigániková.