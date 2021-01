Pellegrini vytvára petičný výbor

Líder strany Hlas na sociálnej sieti uviedol, že listom oslovil predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov, Jednotu dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov i „relevantné opozičné politické strany“, aby nominovali svojich zástupcov do petičného výboru. Petičný výbor by mal vzniknúť v najbližších dňoch, aby sa mohla petičná akcia čo najskôr rozbehnúť.

Výbor by mal odsúhlasiť právne nespochybniteľnú referendovú otázku a koordinovať zber podpisov. Na tom by sa mali podielať všetci, ktorí sa chcú zapojiť do petičného výboru.

„Ľudia musia dostať možnosť povedať, kto má ich dôveru a mandát na vyvedenie Slovenska z najväčšej krízy po druhej svetovej vojne,“ dodal Pellegrini. Podľa neho súčasná vláda nezvládla boj s pandémiou a „je zodpovedná za tisícky mŕtvych a miliardové škody“. Preto vidí jediné riešenie v predčasných parlamentných voľbách.

Už počas víkendu Pellegrini avizoval, že v prípade, ak vláda donúti verejnosť stáť pred odberovými miestami na antigénové testovanie, začne so zbieraním podpisov pod referendum o predčasných voľbách. Tie by mohla neho mohli byť v septembri.