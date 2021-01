Ján Kubiš sa stal osobitným vyslancom OSN pre Líbyu

Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Menovanie Jána Kubiša na ďalší mimoriadne významný post OSN vnímam ako potvrdenie jeho vysokých odborných kvalít a tiež ako ďalší dôkaz toho, že Slovensko má diplomatov, ktorí môžu svoje skúsenosti zúročiť v dôležitých medzinárodných funkciách,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok.

Kubiš bol v rokoch 1999 – 2005 generálnym tajomníkom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Následne v období rokov 2006 – 2009 zastával post slovenského ministra zahraničných vecí.

Neskôr pôsobil ako výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie OSN so sídlom v Ženeve. V rokoch 2011 – 2015 viedol misiu OSN v Afganistane (UNAMA), a potom do roku 2018 pracoval ako osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre Irak. Od roku 2019 do súčasnosti je osobitným koordinátorom OSN pre Libanon.

Šesťdesiatosemročný rodák z Bratislavy v novej pozícii nahradí Ghassana Salamého z Libanonu, ktorý z funkcie rezignoval zo zdravotných dôvodov v marci 2020. V Líbyi sa momentálne uskutočňuje mierový proces po tom, ako sa dve hlavné strany konfliktu, vláda národnej jednoty v Tripolise a Líbyjská národná armáda Chalífu Haftara sídliaca na východe krajiny, vlani v októbri dohodli na prímerí. Kubiš sa bude venovať najmä mediačnému úsiliu s líbyjskými a medzinárodnými aktérmi s cieľom podpory mierového procesu a ukončenia konfliktu v krajine.