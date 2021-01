ONLINE: Trump zrušil zákaz ciest do USA, Biden ho obnoví

Donald Trump zrušil zákaz cestovania do USA pre Európanov, zavedený pre koronavírus. Joe Biden ho plánuje obnoviť.

6:48 Maličké britské zámorské územie Gibraltár na juhu Pyrenejského polostrova v pondelok oznámilo, že od začiatku roka stratilo viac ľudí z dôvodu nákazy koronavírusom, než z akéhokoľvek iného dôvodu v minulom storočí.

Gibraltár, susediaci so Španielskom a s približne 34-tisíc obyvateľmi, zaznamenal od 1. januára 38 úmrtí na ochorenie Covid-19 spôsobované koronavírusom. „Dokonca ani vo vojne sme nikdy neprišli o toľko ľudí za taký krátky čas,“ vyhlásil v pondelok predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo.

Dodal, že za posledné tri dni zomrelo na nákazu koronavírusom 21 ľudí, takže celkový počet mŕtvych od začiatku pandémie stúpol na 45. Gibraltár zaznamenal celkovo takmer 4 000 infikovaných. Od začiatku januára je tam zavedený lockdown. (ap, tasr)

6:00 Končiaci americký prezident Donald Trump zrušil pre štáty schengenského priestoru vrátane Slovenska, Írska, Britániu a Brazíliu zákaz cestovania do Spojených štátov, ktorý platí pre šírenie koronavírusu od minulého roka. Do platnosti by nariadenie malo vstúpiť 26. januára. Hovorkyňa Joea Bidena, ktorý v stredu vystrieda Trumpa v prezidentskom úrade, ale uviedla, že nová administratíva žiadne obmedzenia medzinárodných ciest rušiť nemieni.

Trumpove nariadenie má nadobudnúť účinnosť 26. januára, teda v rovnaký deň, od ktorého sa budú musieť všetci cestujúci do USA preukazovať pred odletom negatívnym testom na vírus SARS-CoV-2. Vo vyhlásení Biely dom tvrdí, že obmedzenia pre občanov Číny a Iránu zostávajú v platnosti. V čase, keď by malo nariadenie nadobudnúť účinnosť, bude už ale americkým prezidentom demokrat Joe Biden.

Hovorkyňa Bidena krátko po vydaní Trumpovho vyhlásenia uviedla, že nová administratíva chce cestovné obmedzenia zachovať. „Kvôli zhoršujúcej sa pandémii a nákazlivejším mutáciám, ktoré sa objavujú po celom svete, teraz nie je čas na to, aby sme obmedzenie medzinárodného cestovania rušili,“ uviedla Jen Psakiová. Bidenova administratíva sa podľa nej radila s odborníkmi a dospela k záveru, že reštrikcie zachová.

„V skutočnosti plánujeme posilniť opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktoré sa týkajú medzinárodných ciest, aby sme ďalej zmiernili šírenie Covidu-19,“ dodala Psakiová.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) minulý týždeň oznámilo, že od 26. januára sa budú musieť všetci cestujúci do USA preukázať pred odletom negatívnym testom. Záležať pritom nebude na mieste odletu ani občianstva cestujúceho. Opatrenie tak bude platiť aj pre Američanov.

Biden vystrieda Trumpa vo funkcii amerického prezidenta už v stredu. Demokrat chce zlepšiť boj Spojených štátov proti epidémii. V krajine sa nákaza koronavírusom preukázala už u viac ako 24 miliónov ľudí. S Covidom-19 zomrelo podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa v USA viac ako 398-tisíc nakazených.