Zákaz vychádzania: Čo sa môže od 27. 1. s testom a čo bez testu

Otázky a odpovede

Čo ak v našej obci nebude otvorené testovacie miesto?

V takom prípade sa musíte ísť dať otestovať v susednej obci alebo meste. Vláda preniesla skríning, čiže testovanie antigénovými alebo PCR testami, na plecia samosprávy a zamestnávateľov. Je na každom, aby sa dal otestovať a mohol využívať výnimky zo zákazu vychádzania.

Budem môcť chodiť do zamestnania bez negatívneho testu?

Áno, ale iba do 26. januára. Od 27. januára sa už bude kontrolovať, či máte negatívny test – či už antigénový, alebo PCR. Vláda odporučila hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, podľa ktorej nemôže nastúpiť do zamestnania človek bez testu. Podľa uznesenia vlády bude v 36 okresoch s menšou mierou pozitivity od 3. februára cesta do práce patriť medzi výnimky. Od 8. februára by malo Slovensko prejsť na Covid automat. Ten určuje, aké pravidlá budú platiť v jednotlivých okresoch podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Môžem chodiť do práce do susedného okresu?

Áno, ak je to nevyhnutné. Ale musíte mať negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu.

Musia sa dať testovať aj zaočkovaní?

Výnimku majú len tí, ktorí boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Musím ísť na test, ak som prekonal ochorenie COVID-19?

Ľudia, ktorí prekonali toto ochorenie, majú tiež výnimku z testovania. No musia mať doklad o prekonaní ochorenia, ktorý nie je starší ako tri mesiace. Doklad vydáva ošetrujúci lekár.

Ak bude náš okres bude mať vyššiu mieru pozitivity, musím ísť ešte raz na testovanie?

V týchto okresoch sa bude aj vyžadovať v druhom kole negatívny test, ktorý nie je starší ako sedem dní. To znamená, že sa musíte ísť dať znova otestovať po 27. januári. Je možné, že obyvatelia týchto okresov budú musieť absolvovať testovanie v čase od 27. januára dvakrát, aby dodržali sedemdňovú lehotu.

Musia sa dať testovať seniori nad 65 rokov?

Nemusia, dokonca majú výnimku a na vychádzku do prírody môžu ísť aj bez negatívneho testu. Bez neho môžu zájsť aj do najbližších potravín alebo lekárne. Ak však potrebujú zájsť na poštu, potrebujú negatívny test.

Ak sa otvoril druhý stupeň základných škôl, bude potrebné, aby mali žiaci negatívny test?

Áno, od 27. januára do 7. februára sa v prípade návštevy školy vyžaduje negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu aj u žiakov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov a „poslucháčov starších ako desať rokov“. Výnimka platí pre tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo boli zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19. No na Slovensku je očkovanie povolené zatiaľ až od 18 rokov.