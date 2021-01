Analytik Bošňák: Ľudia majú sedieť doma, nie chodiť na testovanie

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že do konca januára bude sedemdňový priemer nových infikovaných koronavírusom menší ako dvetisíc, a deti pôjdu vo februári do školy. To všetko podľa neho vďaka plošnému testovaniu. Nezhoduje sa tak s predpoveďami iniciatívy Dáta bez pátosu, ktorej predikcie sú pesimistickejšie.

Šéf projektu, dátový analytik Ivan Bošňák, hovorí, že výrazné zlepšenie situácie môžeme očakávať najskôr v marci, a to napriek celoplošnému testovaniu.

Premiér tvrdí, že celoplošné testovanie dopomôže k tomu, aby sme v najbližších týždňoch mali menší 7-dňový priemer infikovaných, ako vo vašich predpovediach. Je to reálne?

Tie predikcie sa nemajú prečo zlepšiť, lebo to, čo premiér vymyslel, ich iba zhorší. Jedine, že by premiér zakázal robiť PCR testy. Som presvedčený, že 7-dňový priemer bude nad 2000 ešte aj 31 januára.

Taktiež tvrdí, že deti pôjdu vďaka plošnému testovaniu vo februári do školy.

Budeme radi, keď nepôjdu všetci ľudia do nemocnice, nieto ešte deti do školy. Na druhej strane, napríklad v Sobranciach a v Snine mohli ísť už včera. Naša vláda ale nemá rada regionálny prístup.

Bude počet vykonaných PCR testov v najbližších týždňoch menší, keďže výsledok antigénového testu, ktorý je rýchlejší a lacnejší, bude mať počas plošného testovania rovnakú váhu?

PCR testy sa práveže stanú novým hitom. Je to dobré, spoľahlivé a dostupné riešenie. Ak si chcete byť istý do prvých päť dní od infikovania, PCR test je jediná možnosť. Pri antigénovom teste, naopak, musíte mať veľkú vírusovú nálož. Ľudia chcú vedieť, na čom sú, a radi si aj priplatia. Objemy PCR testov budú už len vyššie, a pozitivita bude relatívne vysoká, určite nad 10 percent, v najbližších dňoch nad 20.

Čo si myslíte o pláne už prebiehajúceho plošného skríningu?

Momentálne sme potešení, že vláda schválila veľmi prísny lockdown. Teraz však plošným testovaním ľudí nabáda, že všetci potrebujú test. To nie je pravda. Všetci totiž majú zostať doma.

Kto teda test aj reálne potrebuje?

Ten, kto potrebuje ísť do roboty. Záchranári, hasiči, policajti, sanitári, upratovačky, kuchári, sestričky, lekári. Je ich pomerne dosť. Ak by nakazili ostatných, ľahne celá krajina. Tí sa však už testujú dávno, len za posledný týždeň pred tým, ako vláda prijala celoplošné testovanie, sme urobili 420-tisíc testov. Plošné testovanie určite pomôže zvýšiť mobilitu ľudí, ktorí to vôbec nepotrebujú.

Po celoplošnom testovaní by sme 8. februára mali prejsť na Covid automat. Myslíte si, že sa to naozaj stane?

Som vďačný za to, že máme aspoň nejaký automat. Aspoň to trošku vládu straší. I keď pár pripomienok by som mal.

Čo je na ňom podľa vás problematické?

Vláda povedala, že podľa automatu sa pôjde od začiatku januára. To sa nedeje. Znamená to, že asi nie je dobre navrhnutý. Ak chcete papierovo postihnúť nejakú krízu, musíte predpokladať všetky jej scenáre. Aj tie, čo nikdy nenastanú. Tento automat s nimi neráta. Končí sa čiernou farbou, keď máme v nemocniciach vyše 2 500 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. My máme potvrdených už dnes skoro tri a pol tisíca. A pôjdeme hore. Nie som si istý, že vláda podľa neho pôjde.

Aká je teda vaša predikcia ďalšieho vývoja?

Do konca januára nám ešte narastie počet pacientov v nemocniciach. Vtedy bude kulminovať, cez hranicu štyroch tisícok by sme sa dostať nemuseli. Vo februári bude počet ľudí v nemocniciach klesať. Všetko to ale bude veľmi pozvoľné.

Kedy by sme sa vedeli dostať na priemerný počet 750 nových prípadov týždenne?

Najskôr po Veľkej noci. Našťastie, funguje aspoň očkovanie. V pondelok zaočkovali 8 000 ľudí. Treba si uvedomiť, že cieľom lockdownu nie je zlomiť hnusobe krk, ale dostať sa na veľmi nízke čísla, 750 je ešte stále vysoké číslo. V našom prípade by to malo byť okolo 500. Ak sa v krajinách ako Česká republika, Holandsko, Belgicko podarilo zlomiť krivku v priebehu šiestich až ôsmich týždňov, tak u nás sa to nemôže podariť za dva týždne. Musíme si odrátať 8 týždňov od 4. januára, keď sa naozaj začal lockdown. Takže výsledok ako v týchto krajinách budeme vidieť až v marci. To sú ale národy, kde majú normálneho premiéra, nie takéhoto sebastredného alfasamca.

Objavili sa obvinenia, že spolupracujete so stranou SaS. Je to pravda?

So žiadnou stranou nechcem mať nikdy nič spoločné. So šéfom strany SaS som v osobnom spore, som protikorupčný typ.

