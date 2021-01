ONLINE: Koronavírus v USA zabil viac ako 400-tisíc ľudí

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:00 Po rekordných štatistikách z prvej polovice mesiaca evidujú Spojené štáty v posledných dňoch priaznivejší vývoj hlavných ukazovateľov vývoja epidémie COVIDU-19. Už dlhšie ako týždeň klesajú priemerné prírastky bilancie nakazených, po mesiacoch rastu začal klesať počet nakazených. Celková bilancia úmrtí spájaných s koronavírusom však prekročila 400-tisíc, vyplýva zo štatistík Univerzity Johnsa Hopkinsa. V absolútnych číslach majú Spojené štáty najviac infikovaných aj mŕtvych na svete.

Na každý z posledných siedmich dní stále pripadá viac ako 3000 úmrtí, rast priemerného denného súčtu sa ale zastavil. Agentúra Reuters poznamenáva, že mŕtvych s koronavírusom prudko pribudlo po Vianociach a 6. januára denná bilancia úmrtí prekročila 4 000.

Počet nových nákaz bol v pondelok najnižší od začiatku roka. Nahlásených bolo približne 140 000 pozitívne testovaných, pričom priemerný prírastok z posledného týždňa podľa denníku The New York Times opäť výrazne klesol a už sa dostal pod hranicu 210 000. USA zároveň hlásia okolo dvoch miliónov vyhodnotených testov denne, iniciatíva The COVID Tracking Project.

Dobrovoľnícky projekt, ktorý zhromažďuje oficiálne údaje z jednotlivých amerických štátov a území, po pondelku hlásil pokles počtu hospitalizovaných s COVIDOM-19 na 123 848. To je stále viac ako dvojnásobok oproti maximálnym hodnotám z jari a leta, ešte minulý utorok ale bolo v nemocniciach viac ako 131 000 pacientov s chorobou COVID-19.

Pozitívny vývoj registruje aj najľudnatejší americký štát Kalifornia, kde sa na začiatku mesiaca aj napriek prísnemu karanténnemu režimu nemocnice naďalej plnili, zatiaľ čo prudko narastali denné počty mŕtvych. V posledných dňoch štatistiky konečne začali klesať a bilancia obetí za 24 hodín sa v pondelok opäť dostala pod 500. Najhoršia bola situácia v meste Los Angeles a jeho okolí. V desaťmiliónovom okrese Los Angeles County boli počty mŕtvych tak vysoké, že okresný činitelia na konci minulého týždňa zrušili platnosť nariadenia o kvalite ovzdušia, ktoré obmedzujú prevádzku krematórií.

Absencia federálnej stratégie je jednou z hlavných príčin zlyhania USA v boji proti šíreniu COVIDU-19, píše v rozsiahlej analýze posledných 12 mesiacov denník NYT. „Takmer po celú pandémiu schopnosť Spojených štátov kontrolovať vírus obmedzovala politická polarizácia a odmietanie vedy,“ napísal denník takmer rok po zachytení prvého prípadu nákazy v USA.

Obavy smerom k ďalším týždňom a mesiacom vyvolávajú okrem nových mutácií vírusu SARS-CoV-2 tiež doterajšie nedostatky v distribúcii vakcín proti COVIDU-19. Očkovacia kampaň v USA beží už viac ako mesiac, pričom do polovice januára dostalo aspoň jednu dávku vakcíny asi 10,6 milióna obyvateľov. Vláda si pritom predtým vytýčila cieľ do konca roka 2020 podať prvú dávku aspoň 20 miliónom ľudí.