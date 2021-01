Hlavný nával na testy? Najmä cez víkend

VIDEO: Dlhý rad na testovanie pred poliklinikou v bratislavskom Ružinove (19. 1. 2021)

Na budúci týždeň od stredy 27. januára už treba so sebou nosiť certifikát o negatívnom teste. Či to bude test antigénový alebo PCR, to je už na výbere ľudí.

V Bratislave hľadajú dobrovoľníkov aj zdravotníkov. V rámci mesta by sa malo otvoriť približne tristo nových dočasných odberových tímov. Niektoré otvorili už včera, ďalšie otvoria zajtra, no najviac odberových tímov bude fungovať práve počas víkendu. S verejnou výzvou, že hľadajú zdravotníkov, sa ozvali tak mestské časti, ako aj samotné mesto. Podľa primátora Matúša Valla sa v dočasných odberných miestach otestuje okolo 200-tisíc ľudí.

Odmeny ako vlani

V Dubnici nad Váhom hľadali zdravotníkov na sobotné a nedeľné testovanie ešte v pondelok, chýbalo ich až 28. Mesto pripomínalo, že sa môžu prihlásiť aj oprávnení dôchodcovia a študenti 3. a 4. ročníkov odboru zdravotnícky asistent, pričom za prácu dostanú 15-eurovú hodinovú mzdu. V utorok už mali zdravotníkov dostatok. Podľa Veroniky Rezákovej, hovorkyne primátora mesta Dubnica nad Váhom, budú testovať cez víkend a zriadia 15 odberových mi­est.

„V pondelok sme zverejnili výzvu na prihlasovanie administratívnych pracovníkov a zdravotníkov. Po približne 24 hodinách sme prihlasovanie uzatvorili. Evidujeme aj dostatočný záujem zo strany zdravotníkov, predpokladáme preto, že nebudeme mať problém s otvorením všetkých 15 odberových miest,“ mieni Rezáková. Dodáva, že výška odmien administratívnych pracovníkov aj zdravotníkov zostáva rovnaká ako počas minuloročných plošných testovaní a výška odmeny sa nemá líšiť ani v iných samosprávach, aby nedochádzalo k preberaniu personálu.

Výzvu zverejnilo na svojej webovej stránke aj mesto Trenčín. V utorok dopoludnia mali podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej zaregistrovaných 84 zdravotníkov a na výzvu mesta stále reagujú ďalší ľudia. „Preto veríme, že cez víkend otvoríme 36 odberných miest na území mesta, ktoré budú riadne vybavené nielen materiálom, ochrannými pomôckami, dezinfekciou, ale aj personálom, administratívnym a zdravotníckym,“ skonštatovala Ságová.

Zdravotnícky personál zatiaľ hľadajú aj v Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom.

Bude len potvrdenie

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka má zmysel v testovaní pokračovať. V utorok sa celý proces celoplošného skríningu v meste aj spustil. „Testujeme na piatich pracoviskách v meste a ďalšie je v U. S. Steele,“ vyrátal. Mesto nebude vydávať certifikáty, ale len potvrdenie, ktoré budú akceptovať všetky kontrolné zložky.

„Od štvrtka pribudnú testovacie miesta a minimálne do nedele by ich malo byť okolo 60, kde bude pracovať viac ako 100 tímov. V pracovné dni sa môžu dať ľudia otestovať od 16. do 20. hodiny, a cez víkend od 9. do 17. hodiny,“ hovorí primátor. Ambíciou mesta je do konca týždňa otestovať 180-tisíc obyvateľov. Potom sa rozhodne, či v pondelok a utorok testovacie miesta pridajú alebo uberú.

Mesto nasadzuje aj aplikáciu, ktorá fungovala aj minulý víkend a urýchľuje hlavne registráciu a ľudia nemusia čakať na výsledok na papieri. „Sústreďujeme sa na to, aby táto aplikácia bola od štvrtka autorizovaná. Za hodinu by sme vedeli otestovať 50 a viac ľudí, nie ako doteraz okolo 35,“ vysvetľuje Polaček.

Mesto má dostatok zdravotníckych pracovníkov. „Pred dvoma týždňami, pred prvým celomestským testovaním, sme urobili výzvu, kde sa nám cez on-line formulár v priebehu 24 hodín prihlásilo vyše 600 zdravotníkov. Databáza je obrovská a v tejto chvíli nemáme o nich núdzu,“ dodáva.

Primátor nepochybuje, že mesto bude mať preplatené všetky výdavky na zdravotnícky materiál. „Garantuje nám to zákon o civilnej ochrane, podľa ktorého náklady na krízové riadenie je štát povinný preplatiť prostredníctvom okresného úradu, ktorý verifikuje naše náklady,“ dodal Polaček.

V Zborove budú časenky

V Michalovciach bude testovanie zabezpečovať externá firma. „Momentálne pripravujú okolo 14 odberných miest. Keďže pri predchádzajúcom testovaní bol počet odberných miest dvojnásobný a problém so zdravotníckym personálom nebol, som presvedčená, že nebude ani teraz,“ povedala hovorkyňa primátora Iveta Palečková.

Aj mesto Krompachy je pripravené na celoštátny skríning. V meste plánujú testovať v sobotu a v nedeľu. „Máme 6 odberných miest a testovať budeme v čase od 8. do 17. hodiny. Problém so zabezpečením zdravotníckych pracovníkov do odberných tímov nie je, keďže máme veľmi uvedomelých občanov, ktorí v tejto oblasti vedia pomôcť,“ pochvaľuje si primátorka mesta Iveta Rušinová.

Ján Šurkala, starosta obce Zborov v okrese Bardejov, hovorí, že je to ďalšia povinnosť pre samosprávy, ktorá je navyše. „Obyvatelia našej obce však o testovanie majú záujem a zaujímajú sa, kedy a kde bude prebiehať. Je daný hlavne povinnosťou mať negatívny test, keď chcú chodiť do práce alebo len do prírody. Keďže chceme našim občanom pomôcť, pripravili sme dve testovacie miesta. Budú fungovať cez on-line systém. Každý záujemca dostane časenku na konkrétny čas,“ vysvetľuje Šurkala.

V Zborove so zdravotníckym personálom problém nemajú, u nich funguje zabehnutý tím z predchádzajúcich kôl jesenného testovania. „Okrem jednej osoby nám všetci zdravotníci potvrdili, že prídu. Pripravujeme testovanie na sobotu, ale v prípade potreby vieme testovať aj v ďalšie dni. Budeme čakať, kým sa zaplnia sobotňajšie termíny, a potom ich budeme postupne pridávať,“ dodal starosta.