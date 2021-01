Matovič: Nakúpili sme ďalšie 4 milióny vakcín. Budeme mať vakcíny pre 80 percent populácie

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára. V stredu o tom rozhodla vláda na svojom rokovaní. Následne zákaz vychádzania potrvá do 7. februára.

Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára. Uplynulý víkend prijala vláda nové uznesenie, v ktorom prijala zákaz vychádzania v termíne od 27. januára do 7. februára. Pondelok 25. januára a utorok 26. januára v ňom neboli zahrnuté.

Vláda okrem toho v stredu rozšírila aj výnimky zo zákazu vychádzania. Od 27. januára do prírody alebo za individuálnym športom v rámci okresu môžu po novom cestovať aj osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na COVID-19. Taktiež aj ľudia so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo so závažnou poruchou autistického spektra.

Pribudli aj nové výnimky zo zákazu vychádzania pre osoby, ktoré cestujú na pracovný pohovor, výberové konanie či za uzavretím pracovnej zmluvy. Preukázať sa však musia negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, dokladom o prekonaní tohto ochorenia nie starším ako tri mesiace, prípadne boli zaočkovaní druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynuli aspoň dva týždne. Výnimku budú mať po novom aj osoby s dieťaťom do troch rokov na cestu do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska a späť.

Na antigénové testovanie poslúži takmer 250 odberových mi­est

Slováci môžu využiť možnosť dať sa otestovať antigénovými testami na nový koronavírus na takmer 250 odberových miestach. Do objednávkového systému je aktuálne zapojených 89 mobilných odberových miest (MOM). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Ľudia sa však bez nutnosti objednania môžu otestovať na ďalších 159 odberových miestach. Ich zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.health.gov.sk/?…. „Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že jedno MOM môže napríklad zriadiť aj 30 výjazdových služieb. Udialo sa tak napríklad v Trenčíne. Zásah jedného MOM tak môže byť rozsiahly a značný,“ komentovala. Ak vzniknú ďalšie odberové miesta na základe výzvy MZ SR, budú povinne využívať objednávkový systém.

Ďalšie odberové miesta môžu zriadiť samosprávy, ktoré informácie o prevádzke takýchto odberových miest zverejňujú prostredníctvom svojich informačných kanálov, napríklad aj na sociálnych sieťach. Rezort zdravotníctva tiež pripomenul, že zákaz vychádzania platí do 7. februára.

Po celoplošnom skríningu bude od budúcej stredy 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov.

Z časového hľadiska nebolo podľa rezortu zdravotníctva možné všade zabezpečiť certifikáty tak ako počas novembra minulého roka. MZ SR však zdôraznilo, že pre potvrdenie o výsledku testu existuje viacero možnosti. Okrem SMS potvrdení, ktoré zasiela Národné centrum zdravotníckych informácií, sa môžu občania preukazovať potvrdeným tlačivom vydaným rezortom zdravotníctva.

Občan ho dostane priamo po otestovaní, tlačivo musí byť potvrdené originál pečiatkou testovacieho miesta alebo obcou. Ďalšou možnosťou je aj iné potvrdenie vytlačené v papierovej podobe, ak občan dostal výsledok testu napríklad v e-maili, dodalo MZ SR.