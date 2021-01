Ministerstvo školstva očakáva, že COVID automat sa ešte bude meniť

„Momentálne sa COVID automat nepoužíva na monitorovanie epidemiologickej situácie a nastavovanie pravidiel v jednotlivých regiónoch,“ pripomenul rezort školstva. Hipš tvrdí, že vláda sľubuje po skríningovom testovaní návrat detí do škôl. V prípade stredoškolákov je to však podľa neho pri súčasne nastavených pravidlách neisté. „Stredné školy majú byť otvorené až pri druhom stupni COVID automatu. Pri súčasnom stave by sa stredoškoláci dostali do škôl možno v apríli. Vo veľmi optimistickom variante,“ uviedol.

Predseda mimoparlamentnej strany poukázal tiež na to, že skôr ako k znovuotvoreniu stredných škôl by malo dôjsť k otvoreniu vlekov, terás, kín a kostolov. Preto navrhuje, aby bol COVID automat upravený. „Ministerstvo školstva urobí všetko pre to, aby sa žiaci mohli bezpečne a čo najskôr vrátiť do škôl, ak to epidemiologická situácia dovolí,“ uviedol rezort školstva. TASR oslovila aj ministerstvo zdravotníctva, to sa však doteraz nevyjadrilo.