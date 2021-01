Učiteľom Slovenska 2020 je pedagogička zo Senca

Barková bola ocenená nielen odbornou porotou, ale získala aj Cenu verejnosti. V novovytvorenej kategórii Učiteľ na diaľku vyhral učiteľ a spoluzakladateľ školy Felix Dávid Králik.

Organizátori tento rok od finalistov ocenenia požiadali aj vzorku DNA, ktorú poslali na rozbor do laboratória v Nemecku, kde skúmali ich genetické a osobnostné predispozície. Genetická analýza pri víťazke potvrdila predispozíciu na výbornú pamäť a veľkú schopnosť rozpoznávať tváre. V praxi to podľa organizátorov znamená, že na základe mena pozná všetky deti v škole. Z analýzy DNA tiež vyplynulo, že osem z desiatich učiteľov má predispozíciu na rovné hnedé vlasy. A tiež napríklad aj to, že dvaja z finalistov môžu vypiť veľké množstvo kávy, pretože ich telo dokáže spracovať kofeín na vysokej úrovni bez toxických účinkov.

Ocenenie Učiteľ Slovenska organizuje Komenského inštitút. Cieľom ocenenia je zdôrazniť dôležitosť vzdelávania a posilniť status profesie pedagógov. Projekt sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. „Ocenenie Učiteľ Slovenska mi dáva možnosť, aby som sa poďakovala všetkým vaším kolegyniam a kolegom, ktorí vynikajú svojou aktivitou a inovatívnym prístupom k výchove a vzdelávaniu. Ste pre nás inšpiráciou, za čo vám úprimne ďakujem,“ povedala.

V rámci tretieho ročníka ocenenia dostali organizátori 1 101 nominácií a 164 prihlášok. Porota tak spomedzi v 129 učiteliek a 35 učiteľov vybrala desať finalistov. Pri výbere prihliadala na vzdelávacie úspechy žiakov, spoluprácu s pedagogickými inštitúciami, mimoškolské aktivity či spôsob, akým učiteľ odovzdáva svoje skúsenosti iným kolegom.