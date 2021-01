Liek na koronu Ivermektín sa pašuje, ministerstvo o ňom debatuje

Na možnosti využitia ivermektínu pri liečbe upozornila Pravda už viackrát. Dobré skúsenosti potvrdil lekár Martin Novysedlák, ktorý pracuje v Nemecku, a Ondrej Halgaš, ktorý sa venuje biomedicínskemu výskumu na Torontskej univerzite.

Liek, ktorý je pôvodne určený na likvidovanie parazitov v tele zvierat aj ľudí, však môže výrazne skrátiť čas liečby COVID-19. Podľa Novysedláka urýchľuje uzdravenie, skracuje čas hospitalizácie a znižuje úmrtnosť. Jeho využitie v liečbe skúma najnovšie aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Na Slovensku sa však nepoužíva, pretože nie je v našej krajine registrovaný. Na otázku Pravdy ministerstvo zdravotníctva odpovedalo: „Momentálne sa posudzuje používanie tohto lieku a prebiehajú debaty, ako sa postaviť k jeho použitiu.“

No lekári, ktorí sa starajú o covid pacientov – infektológ Peter Sabaka, jeho kolegyňa Alena Koščálová či pediater Peter Visolajský varujú pred rýchlou registráciou ivermektínu. Podľa nich zatiaľ nevedno, či nebude mať vedľajšie účinky, keďže pri liečbe ochorenia COVID-19 sa ordinuje vo vysokých dávkach.

Colníci v ostatných dňoch zaznamenali štyri pokusy o dovoz lieku na Slovensko. Ide o tabletovú formu, ktorá je určená pre ľudí.

Pašované lieky

Vo štvrtok v Žiline zadržali colníci dve zásielky. Upozorňujú, že podľa súčasných pravidiel lekár nesmie takýto liek pre pacientov použiť. Avšak nie je to prvý prípad zhabaných liekov, pričom zásielky práve ivermektínu museli riešiť v minulosti už trikrát. „Jeho kvalita, účinnosť a bezpečnosť nie je preukázaná, liek ohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, preto nebolo možné tieto zásielky prepustiť do voľného obehu,“ spresnila hovorkyňa colníkov Božena Chríbiková.

„V stanovisku Štátneho ústavu na kontrolu liečiv je uvedené, že lekár sa dopúšťa správneho deliktu, ak pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podáva pacientovi neregistrovaný alebo nepovolený humánny liek,“ dodala Chríbiková.

„Liek s týmto liečivom momentálne nie je na Slovensku na liečbu COVID-19 registrovaný a na túto diagnózu ani neevidujeme žiadosť o jeho registráciu. O registráciu žiada výrobca, lieková agentúra nemôže registrovať liek z vlastnej iniciatívy," objasňuje Magdaléna Jurkemiková, hovorkyňa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Ivermektín sa dá kúpiť napríklad v susednom Rakúsku. V jeho príbalovom letáku sa však nepíše, že je určený na liečbu COVID-19. Liek nie je voľnopredajný a recept musí vystaviť lekár. Nie však slovenský.

Dostupný je aj v Nemecku. Pri liečbe ochorenia COVID-19 však ide o použitie mimo schválenej indikácie, preto si pacient hradí liečbu sám. Cena liečby sa pohybuje okolo 70 eur. V Indii, kde sa vyrába veľa generík, stojí tabletka menej ako päťdesiat centov.

Poďme to skúsiť

Ambulantný internista Martin Novysedlák pracujúci v Nemecku v rozhovore pre Pravdu vysvetľoval, že sa mu osvedčil nový postup. „V tejto výnimočne náročnej situácii s kolabujúcim zdravotníctvom a vyčerpanou spoločnosťou sa podľa môjho názoru treba zamerať na včasnú ambulantnú liečbu rizikových pacientov pomocou bezpečných a efektívnych liekov," povedal Novysedlák. Argumentuje, že keď má na jednej strane ľudí v rizikovej skupine, a na druhej strane takýto liek, je legitímne ho so súhlasom pacientov použiť.

Hoci ivermektín môže fungovať, pri liečbe COVID-19 sa jeho bežné dávkovanie musí zvýšiť natoľko, že môže byť pre pacienta rizikové. Hlavný odborník ministerstva pre odbor anestéziológia a intenzívna medicína Jozef Firment z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach napriek tomu žiada o spustenie jeho mimoriadneho predaja na území Slovenska. Lekárka a poslankyňa Andrea Letanovská (Za ľudí) s ním súhlasí. Podľa nej lekári každý deň čakajú na súhlas na mimoriadny dovoz ivermektínu na Slovensko, o ktorý požiadala Slovenská spoločnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny. „Mali sme pacientku, ktorú sme s liekom liečili, jej stav sa rýchlo zlepšil a dnes je v poriadku,“ spresnila Letanovská v relácii Ide o pravdu.

Čakajme na schválenie

Infektológ Sabaka však odsudzuje glorifikáciu neovereného lieku a upozorňuje, že tento liek lekári nesmú používať, pretože nie je dostatočne klinicky otestovaný a zatiaľ neexistuje dostatok dôkazov o tom, že by ivermektín naozaj znižoval úmrtnosť pacientov infikovaných koronavírusom. „Tejto témy sa chytili ozajstní dezinformátori. Ivermektín popisujú ako zázračný liek, ktorý ukončí pandémiu,“ dodáva Sabaka.

„Ešte stále nie sú na to dôkazy, niektoré štúdie bežia a nie sú uzavreté. V medicíne platí, že kým vec nie je úplne potvrdená, tak nechceme z pacientov robiť pokusných králikov," vysvetľuje Peter Visolajský, lekár nitrianskej nemocnice a predseda Lekárskeho odborového združenia. „Musí to byť schválené. Z medicínskej histórie poznáme príbehy, keď na neschválený liek doplatilo mnoho pacientov. Predpokladal sa dobrý účinok, v laboratóriu to fungovalo, dalo sa to pacientom a nakoniec zistili, že to škodí a súčasná medicína robí všetko pre to, aby sme sa takýmto scenárom vyvarovali," doplnil Visolajský.

Ako príklad uvádza experimentovanie s liekom talidomid približne pred 60 rokmi. Prešiel prísnymi testami na dobrovoľníkoch a spĺňal podmienky pre užívanie. „Tehotné ženy ho užívali na depresiu, liek úspešne fungoval. No narodili sa im deti bez končatín. Laboratórne testy boli super, ale keď sa to použilo v praxi, tak sa zistilo, že to škodí deťom," varuje Visolajský.