Očkovanie ľudí, ktorí prežili holokaust, možno preplatí Izrael

Izraelská vláda chce zabezpečiť očkovanie vakcínami proti ochoreniu COVID-19 všetkých preživších holokaust. Na Slovensku by tak malo byť očkovaných približne 350 ľudí.

Podľa informácií Ústredného zväzu židovských náboženských obcí chce izraelská vláda kúpiť a zabezpečiť očkovanie proti covidu všetkých preživším holokaustu.

„Je to veľmi symbolické a významné gesto štátu Izrael voči tým, ktorí v minulosti dokázali absolútne odhodlanie žiť. Po ukončení rokovaní s izraelskou vládou a kompetentnými orgánmi na Slovensku budú na území Slovenska zaočkovaní všetci tí, ktorí prežili hrôzy holokaustu,“ dodáva zväz v oficiálnom stanovisku.

Vakcíny aj na Slovensko mala pôvodne dodať izraelská strana, no logistika je zložitá. „Skutočne prebiehajú rokovania,“ hovorí predseda Ústredného zväžu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda. Podľa neho to mali byť vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna, ktoré sú schválené aj na území Európskej únie.

„Problém je však logistický, v pondelok sa začalo s očkovaním v domovoch sociálnych služieb na celom území Slovenska. Nemôžeme pasívne čakať, kedy sa to vyrieši logisticky s vakcínami, ktoré poskytne Izrael, aj keď ide o úžasné gesto. Pri veku nad 90 rokov ide už o každý deň. Rozhodli sme sa preto, že v zmysle očkovacej stratégie Slovenskej republiky necháme preočkovať ľudí, ktorí prežili holokaust. Aby sme však využili ponuku Izraela, rokujeme o tom, aby nám tieto vakcíny Izrael preplatil. Tak nepôjde ponuka Izraela do stratena, ale zároveň by sme nestratili čas,“ konštatuje Duda.

V jedinom slovenskom židovskom penzióne, ktorý je v Bratislave, žije 40 klientov. Z nich až 31 prežilo holokaust. Ich priemerný vek je nad 90 rokov, pričom najstaršia klientka má 105 rokov. Ide o jediné zariadenie v bratislavskom regióne, ktoré doposiaľ nezaznamenalo pozitívneho klienta.

Zväz má však pripravený aj presný zoznam preživších holokaust, ktorí žijú na Slovensku aj mimo tohto penziónu. Podľa hovorkyne izraelskej ambasády na Slovensku Dominiky Dobrovičovej by to malo byť spolu približne 350 ľudí.