Anketa: Čo si myslia o skríningovom testovaní starostovia?

Kamil Danko, primátor Žarnovice:

Nepovažujem to za dobré riešenie, nemá to zmysel. Ide o zbytočné mrhanie kapacitami a silami. Zdravotníci sú už unavení aj bez toho. Je to obyčajný cirkus, divadlo pre celú Európu, a ľudia sa nakoniec ani nemusia dostaviť. Preferujem skôr cielené testovanie vo firmách. V tomto prípade ani nevieme, v akom rozsahu to robiť. Niekto si len tak povie, že sa to spúšťa od pondelka, no momentálne sa ešte nedá stiahnuť ani len formulár, aby sme si požiadali o vytvorenie mobilného odberového miesta. Zatiaľ máme v meste len jedno, ale potrebovali by sme tri. Nemáme ani žiadne dáta a netušíme, koľkí sa už testovali či prekonali COVID-19. Netreba hazardovať s obyvateľmi ani s personálom. Nech kompetentní radšej hľadajú racionálne riešenia.

Alexandra Gieciová, primátorka Topoľčian:

Keďže sme koncom minulého roka robili dve kolá testovania, so zabezpečovaním ďalšieho nemáme problém. Starosti nám ale robia podmienky, ktoré sú vždy stanovené nejasným spôsobom. Dlho trvá to čakanie, čo sa vlastne bude diať. Máme kopec otázok, ktoré komunikujeme s okresným úradom, ale ani tam nám na to nevedia odpovedať. Aby sme však mohli konať, potrebujeme presné pravidlá. V Topoľčanoch máme výhodu šiestich existujúcich mobilných odberových miest, ktoré fungujú. Testovanie tam zabezpečíme aj počas ďalších dní tak, že vypomôžeme nájsť dobrovoľníkov, ktorí to zastrešia. Zdravotníci sú už ale tak veľmi vyťažení, zrejme aj vyčerpaní, že skôr by sme mohli pridať vo vakcinácii a neriešiť veci takto.

Michal Repaský, primátor Sabinova:

My túto aktivitu zo strany vlády vítame, aspoň budeme vedieť, na čom sme. Chceme fungovať v rámci našich existujúcich mobilných odberových miest. Momentálne ich máme dve, v utorok k nim pribudne aj tretia. Na mestskom úrade plánujeme testovať našich zamestnancov a obvolal som tiež okolité podniky. Väčšina z nich chce testovať vo svojich priestoroch, ale zamestnanci niektorých firiem využijú naše odberové miesta. Tie budú doobeda fungovať v zmysle výzvy ministerstva zdravotníctva a poobede v zmysle uznesenia vlády, aby bolo jasné financovanie. Toto si zajtra chceme vysvetliť a obrúsiť trecie plochy. No a aby ľudia nemuseli dlho čakať v mrazoch, môžu sa objednať na určitú hodinu. Sme pripravení a verím, že to pomôže.

Lubomír Belej, starosta obce Harichovce:

Môžem mať nejaké emócie, pocity, ale to v tejto chvíli nie je podstatné. Je to veľmi chaotické. Keďže svoje rozhodnutie vláda oznámila len v nedeľu večer, nie je možné začať testovať hneď od pondelka. Z noci na ráno sa to proste realizovať nedá. Samozrejme, testovať budeme, ale nejako tak, aby sa nám sem naraz nenahrnulo veľa ľudí. Spravíme to podobne ako na prelome októbra a novembra – formou rezervácie. Vďaka tomu sa netvorili dlhé rady a išlo to bez problémov. Verím, že nám do toho niekto nevstúpi, lebo už som počul vyjadrenie pána premiéra, že testovať sa bude podľa abecedy. To by nám nevyhovovalo, preto dúfam, že nás to nechajú robiť tak, ako sa nám to osvedčilo už predtým. Odberové miesto chceme otvoriť v stredu.

Anton Tkáčik, starosta obce Radoľa:

Skôr by som bol za to, aby sa posilnili mobilné odberové miesta a ľudia sa mohli testovať vtedy, keď cítia, že je to potrebné. Samozrejme, tiež v ohniskách, ktoré horia. Momentálne sa mi to zdá trošku nadbytočné, lebo starší ľudia sú aj tak doma, deti do školy tak skoro nepôjdu a pracujúcich máme veľmi veľa po koronavíruse. Z celkového počtu obyvateľov je u nás zhruba od 15 do 25 percent po covide. Pomaly tu už nemáme takých, ktorí by sa mohli nakaziť. Viacerí pracujú z domu, deti sa učia dištančne a ďalší sú v určitom veku, pričom v zime nemajú kam chodiť. Ani do kostola nemôžu ísť. Takže skríningové testovanie vnímam ako mrhanie energie. Keď sa však na tom uzniesla vláda, servis na to poskytneme.

Ľudovít Tolarovič, starosta obce Trakovice:

Je to zbytočné míňanie peňazí, ktoré mohli ísť na niečo iné. Nechápem, aké údaje chcú z toho dostať, keď aj tak nebudú pravdivé. Naša obec je pár kilometrov od Piešťan a Hlohovca. Keď tam budú mať plno, ľudia prídu sem a cezpoľní pozitívni nám skreslia štatistiku. Z celej tej akcie mám len nervy. Schválili nám jedno odberové miesto, ktoré chceme otvoriť cez víkend, ale netuším, koľkí ľudia sem prídu. Pre pár stoviek to tu stačí mať otvorené jeden deň, no keď ich dôjde tisíc a viac, potrebné sú dva dni. Veľké firmy budú testovať u seba, takže celé je to otázne. Keby tu zdravotníci mali byť okrem soboty aj celú nedeľu, pričom ten druhý deň by nikto na test neprišiel, mám ich poslať domov s tým, že ich nezaplatím? Sú to nepríjemné veci, ktoré hodili na starostov.