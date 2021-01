Test kloktaním je podobne spoľahlivý ako výter

Slaný roztok treba 30 sekúnd kloktať. Potom vypľuť do ampulky a zvyšok je na zdravotníkoch. Do 24 hodín SMS správou príde výsledok. Testovanie formou kloktania prináša výraznú zmenu v metódach, ktorými sa zisťuje prítomnosť koronavírusu u pacienta. Znamená to, že test sa bude po novom dať spraviť aj kloktaním a nahradí klasický hlboký výter z nosa.

VIDEO: Vyskúšali sme kloktací test na vlastnej koži.

Najnovšie je už možné dať si vzorku na testovanie na prítomnosť koronavírusu odobrať aj kloktaním. Podobnou metódou by sa mali testovať aj žiaci v školách, no rezort školstva sa zatiaľ nedohodol, kto to zariadi.

Slováci sa od soboty budú môcť prihlásiť na PCR test na koronavírus kloktaním. Pôjde tak o alternatívu k výteru z nosohltanu. Spoločnosť Alpha medical, ktorá ako prvá spúšťa komerčný odber vzoriek, tvrdí, že výsledok testu bude mimoriadne presný. Vzorku vyhodnocujú spoľahlivou PCR metódou a zatiaľ si kloktací test môže dať urobiť len ten, kto si zaplatí.

Vzorka, ktorú získajú zo slín, je veľmi podobná tej, ktorá je odobratá výterom. „Sú to údaje, s ktorými pracujeme, a v praxi to znamená, zjednodušene povedané, že test má iba nepatrne nižšiu senzitivitu, ale stále dokáže dobre zachytiť aj nízke vírusové nálože, čo napríklad nezvláda ani presný laboratórny antigénový test,“ upresňuje detaily riaditeľ spoločnosti Peter Lednický.

Validácia presnosti testov prebehla aj na pozitívnych pacientoch, ktorí sú hospitalizovaní na COVID-19 oddeleniach. „Presnosť sme vyskúšali na stovkách vzoriek, len v piatok sme spravili približne šesťsto testov," vysvetlil Lednický.

„Pri stere musíte odstrániť hlieny, aby ste zo vzorky dostali RNA proteín, a pri slinách to nie je inak. Pri kloktaní musíme odstrániť sliny a ostatný neporiadok, preto musíme robiť extrakciu RNA, ktorá potom putuje do laboratória," doplnil Lednický.

Pri kloktaní spojeným s návratom detí do školy sa často spomína poolovanie. Ide o metódu, pri ktorej sa spojí viacero vzoriek do jednej a tá sa následne vyhodnotí. Ak je táto skupinová vzorka pozitívna, musia sa dať všetci otestovať, aby sa našiel pozitívny.

„Dáte dokopy desať alebo tridsať detí, ak vyjdú negatívne výsledky, je dobre. Ak však máte výsledok pozitívny, treba každé z detí otestovať osobitne. Poolovanie sto vzoriek môže byť v poriadku, no dohľadávanie bude zase o niečo náročnejšie," uzavrel Lednický. Veľkou výhodou kloktacích testov je, že si vzorku odoberie každý sám. To by mohlo v budúcnosti výrazne odbremeniť zdravotníkov. Cena testu je 59 eur, na porovnanie, vyšetrenie výterom z nosohltana stojí 50 eur.