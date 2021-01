Hľadajú sa noví úradníci. Lojálni vláde

Pri výmene prednostov okresných úradov premiér Igor Matovič sľuboval, že je to jediný politický zásah do ich fungovania.

Pri výmene prednostov okresných úradov premiér Igor Matovič sľuboval, že je to jediný politický zásah do ich fungovania. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Obyčajní hľadajú novú generáciu úradníkov. Majú "rozumieť zmene, ktorú táto vláda prináša, stotožniť sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda dosiahnuť“.

OĽaNO chce po celoslovenskom výbere prednostov okresných úradov kádrovať aj vedúcich oddelení. Odborník pre štátnu správu Ľubomír Plai však jednoznačne hovorí: Nestačí, ak OĽaNO zriadi nejakú komisiu, takýto výber je netransparentný.

Návrh prekvapil koaličných partnerov OĽaNO, opozíciu, odbory i ďalších odborníkov. Pre mohutnú vlnu kritiky ho napokon koncom týždňa po dvoch týždňoch stiahli.

Keď vlani v júli hnutie Igora Matoviča vymieňalo prednostov okresných úradov, premiér hovoril o odpolitizovaní štátnej správy, pretože mená možných kandidátov boli prístupné na internete a každý mohol prispieť do verejného výberu svojou dobrou či zlou skúsenosťou s budúcim možným prednostom. V podstate išlo o verejnú lustráciu každého kandidáta. Vhodné mená však ešte predtým vyberal poslanecký klub OĽaNO.

Matovič dôvodil, že prednostovia sú predĺženou rukou ministra vnútra a verejne prisľúbil, že sa končia politické nominácie, pretože ostatní zamestnanci okresných úradov sa budú vyberať podľa odbornosti.

Návrh zákona, ktorý po kritike stiahli, pripravila trojica poslancov Lukáš Kysela, Peter Kremský a Jana Majorová Garstková. Podľa nich by odvolanie napríklad vedúceho katastrálneho odboru alebo starostlivosti o životné prostredie mohol navrhnúť minister vnútra, prípadne hociktorý iný šéf rezortu. Návrh by mohol podať aj predseda ústredného orgánu štátnej správy, teda napríklad šéf Štatistického úradu alebo Úradu pre verejné obstarávanie.

Aby na vedúcich odborov bol aj politický dosah, podľa návrhu poslancov OĽaNO sa majú považovať za zamestnancov v štátnej službe.

"Aby si okresné úrady mohli riadne plniť svoje úlohy a zlepšovať služby poskytované občanom, je dôležité dať šancu novým, kvalitným úradníkom,“ tvrdia poslanci OĽaNO v návrhu novely zákona o organizácii miestnej štátnej správy.

Okresné úrady, teda predĺžené ruky štátu v regiónoch, by podľa nich mali prejsť personálnymi zmenami. Najmä vo vedúcich funkciách. "Tak, aby dostala šancu nová generácia úradníkov s inovatívnymi myšlienkami, s chuťou zlepšovať služby poskytované štátom,“ zdôvodňujú ďalej. Okrem toho noví šéfovia odborov, teda noví štátni úradníci, majú "rozumieť zmene, ktorú táto vláda prináša, stotožniť sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda v tejto oblasti dosiahnuť“.

Zmena politikov, zmena úradníkov

Koaličných partnerov iniciatíva OĽaNO prekvapila. „Som presvedčený, že tento návrh je aj v rozpore s tým, čo v lete deklaroval premiér,“ myslí si podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) však hovorí, že návrh je dobrý nápad. „Okresné úrady patria pod ministra vnútra, ten má byť za ne zodpovedný, a teda má mať aj právomoc vymeniť úradníkov,“ povedal Sulík s tým, že poslanci SaS by pravdepodobne takýto návrh novely zákona podporili.

„Pozície vedúcich odborov by mali byť obsadzované výlučne na základe jasne definovaných kritérií prostredníctvom transparentného výberového konania, čo zabezpečí potrebnú odbornosť a kvalitu uchádzačov,“ zdôraznil v oficiálnom vyhlásení prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško. Upozornil, že takáto právna úprava môže znamenať, že po každej zmene politickej garnitúry sa vymenia aj stovky úradníkov.

Predseda opozičnej strany Smer Robert Fico je presvedčený, že takáto zmena zákona znamená narušenie princípu politickej neutrality a stability štátneho zamestnaneckého pomeru.

Výber vraj bude

Poslanec Kremský tvrdí, že nejde o politizáciu štátnej správy. „Šéfovia odborov musia spĺňať určité podmienky. Ak má štátny úradník dobre fungovať, nemôže byť neodvolateľný, pretože potom sa to dá zneužiť. Niektoré odbory napríklad nefungujú alebo rozhodujú protizákonne. Ani prednosta úradu, ani minister momentálne nemá možnosť proti tomu zakročiť,“ obhajoval stiahnutý návrh Kremský.

„Dobrým príkladom sú napríklad odbory krízového riadenia na okresných úradoch. Doteraz to bola zašiváreň, nič sa tam nedialo, často tam sedeli rôzni bratranci, švagrovia a dedkovia, ktorí nič nerobili,“ argumentuje.

Je presvedčený, že prednostovia okresných úradov prešli riadnym výberovým konaním, a inak tomu nebude ani pri vedúcich odborov. Tí budú podľa neho musieť dokázať svoje odborné znalosti.

Jeho stranícky kolega poslanec Jozef Pročko však avizoval, že sa o návrhu ešte budú rozprávať. „Štátna správa je veľmi spolitizovaná, sú tam zabetónovaní ľudia z čias predošlých vlád Smeru. Je to katastrofa. Musí nastúpiť nejaký systém, aby sa dali odvolať,“ podporuje návrh novely Pročko. Ľudia podľa neho nebudú do úradov dosadzovaní podľa straníckeho trička, ale budú sa realizovať výberové konania.

Trojica poslancov po kritike návrh stiahla. Podľa Petra Dojčana z mediálneho tímu OĽaNO chcú návrh dopracovať, aby bol jasný zámer, ktorým by malo byť odpolitizovanie štátnej správy a transparentný výber štátnych zamestnancov.

Politická a manažérska zodpovednosť

Ľubomír Plai, ktorý viedol Úrad pre štátnu službu v rokoch 2002 až 2006, teda do zrušenia úradu, návrh poslancov považuje za pokračovanie tendencií čo najviac spolitizovať výkon štátnej správy. „Zmena by nastala iba vtedy, ak by politici akceptovali, že výbery musia byť transparentné. Uchádzači sa musia podrobiť preskúšaniu vedomostí a zručností požadovaných na výkon konkrétnej práce,“ upozorňuje Plai.

Takéto preskúšania by mala podľa neho realizovať nezávislá personálna agentúra. „Tí následne povedia, kto je vhodným uchádzačom na danú pozíciu. Z nich si potom môže vláda vybrať, aby mohla byť uplatnená politická zodpovednosť. Občania, ktorí platia verejnú správu, majú potom istotu, že vybratí kandidáti sú schopní svoju prácu riadne vykonávať,“ vysvetľuje Plai.

Momentálne však podľa neho väčšina ľudí na vedúcich pozíciách nemá manažérske zručnosti. „Doplácame na neefektivitu, neschopnosť robiť koncepčné veci. Nestačí, že OĽaNO urobí komisiu. Každý vie, že ide len o formálnu záležitosť, a že v skutočnosti je výber netransparentný,“ myslí si Plai.

Zdôvodnenie poslancov, že vedúci odborov okresných úradov by sa mali stotožňovať so smerovaním a cieľmi vlády, je podľa neho jasný dôkaz snahy o politizáciu verejnej správy. „Kým sa nepodarí donútiť politikov, aby začali rozlišovať medzi politickou a manažérskou zodpovednosťou, tak sa nič nezmení,“ uzatvára Plai.