ONLINE: Britská mutácia straší Severanov, Nóri zatvárajú obchody

Počet vykonaných testov Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni počet testov za deň celkový počet testov 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

8:54 Združenie britských lekárov (British Medical Association – BMA) v sobotu vyzvalo vládu, aby urýchlene prehodnotila súčasnú prax podávania druhej dávky vakcíny proti novému druhu koronavírusu a predĺžila tento interval na 12 týždňov.

V Británii, ktorá patrí medzi pandémiou najviac postihnuté krajiny na svete, sa zatiaľ používajú vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a britsko-švédskej firmy AstraZeneca. Vláda zvolila kratší interval medzi oboma dávkami s cieľom zaočkovať prvou dávkou čo najväčší počet ľudí. Doteraz ju dostalo takmer 5,9 milióna Britov.

Spoločnosť AstraZeneca uviedla, že prvá dávka jej vakcíny poskytuje ochranu po 12 týždňoch od podania. Spoločnosť Pfizer účinnosť očkovania po takom dlhom odstupe netestovala. Británia zaznamenala 97 329 úmrtí osôb, ktoré mali pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2, čo je najviac v Európe a vo svete ju to radí na piate miesto. (ap, tasr)

8:00 Nórska metropola Oslo a okolité oblasti výrazne sprísnili opatrenia pre šírenie novej nákazlivejšej mutácie koronavírusu, ktorá bola prvýkrát zaznamenaná v Británii. Zatvorili nákupné centrá a ďalšie obchody s výnimkou tých, ktoré predávajú najnutnejší tovar. Je to vôbec prvýkrát od začiatku pandémie, čo sa nórske úrady rozhodli k tomuto obmedzeniu pristúpiť, píše agentúra Reuters. Švédsko sa chystá kvôli mutácii zakázať vstup do krajiny ľuďom cestujúcim z Nórska.

V Osle a okolitých deviatich obciach (komúnach) sú tiež zastavené organizované športové aktivity a uzavreté reštaurácie. Väčšie množstvo škôl prejde na dištančnú výučbu a občania boli vyzvaní, aby si k sebe domov nepozývali návštevy, uviedla podľa agentúry Reuters nórska vláda. Z obchodov môžu zostať otvorené tie, ktoré predávajú potraviny, lekárne a tiež benzínové pumpy. Opatrenia potrvá najmenej do 1. februára, oznámila vláda.

Nórsko doposiaľ dokázalo s koronavírusom celkom úspešne bojovať; od začiatku pandémie táto krajina s takmer 5,4 milióna obyvateľov zaznamenala 60 259 nákaz a 544 úmrtí pacientov s chorobou COVID-19.

„Spoločne sa nám podarilo vírus už niekoľkokrát odraziť a ja som presvedčený, že sa nám to podarí znovu,“ povedal na tlačovej konferencii nórsky minister zdravotníctva Bent Høie. Švédsko sa chystá kvôli rozšíreniu varianty koronavírusu v Nórsku dočasne zakázať cesty zo susednej krajiny. Švédsky zdravotnícky úrad už odporučil cestujúcim z Nórska, aby sa po príchode najmenej na týždeň izolovali a nechali sa pri vstupe do krajiny otestovať na COVID-19. Už v decembri Švédsko zakázalo vstup do krajiny cestujúcim z Británie.

„Vláda pracuje aj na zavedení zákazu vstupu pre Nórsko, aby sme znížili riziko nákazy. Toto rozhodnutie bude prijaté v krátkej dobe,“ uviedol podľa agentúry Reuters hovorca švédskeho ministerstva vnútra Mikael Damberg. Nórsko a Švédsko majú podľa hovorcu zhodný počet potvrdených prípadov výskytu „britskej“ mutácia, teda po 55.