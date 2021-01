Mladší sa môžu dostať na očkovanie v lete

Ak patríte do vekovej kategórie 18 až 45 rokov, tak sa na rad pri očkovaní môžete dostať niekedy v letných mesiacoch.

Z Pro Rata systému, teda z európskeho bazáru, nakúpilo Slovensko ďalšie štyri milióny vakcín od konzorcia Pfizer-BioNTech a spoločnosti Moderna. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) má teda Slovensko zakontrahovaných dostatok vakcín pre 85 percent dospelej populácie.

„Máme dokopy 7,5 milióna vakcín približne pre 3,7 milióna ľudí. Teraz treba držať palce výrobcom, aby stíhali dodávať. Nechceme žiadnym spôsobom riskovať životy ľudí, preto sme si ich teraz kúpili viac," spresnil počas týždňa Matovič.

„Postupne sa rozbieha vakcinácia a ideme tempom, na ktoré máme dostatok vakcín," zhodnotil pokrok očkovacej stratégie minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Poukázal aj na nový plán, ktorý má 11 fáz. Ten má podľa jeho slov sprehľadniť očkovanie.

„Osemnásť- až štyridsaťpäťroční tvoria polovicu dospelej populácie. Ak by sme predpokladali, že od marca by už boli dodávky od Pfizer-BioNTech a Moderny stabilizované a pravidelné, tak by pri očkovaní na rad prišli niekedy začiatkom augusta. Ak bude schválená vakcína od firmy AstraZeneca, prídu na rad niekedy v júni," odhaduje Matovič.

Krajčí pripomenul, že ak pôjde európsky schvaľovací proces podľa plánu, tak už vo februári môže byť na Slovensku aj vakcína, ktorú vyvinula spoločnosť AstraZeneca a Oxfordská univerzita.

Európska lieková agentúra (EMA) rozhodne o registrácii spoločnosti AstraZeneca 29. januára. Krajčí pritom ešte minulý týždeň upozorňoval, že očkovacia látka nemusí byť schválená. Odvoláva sa pritom na austrálsku štúdiu, podľa ktorej táto vakcína nie je až taká účinná ako tie, ktoré sú už schválené.

„Vyhlásenie ministra zdravotníctva nie je podložené dôkazmi," uviedla pre denník Pravda Jarmila Dolečková, riaditeľka Československej sekcie AstraZeneca.