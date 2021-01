Prieskum Focusu: Hlas silnie, Matovič ďalej stráca

Podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza by voľby do Národnej rady v januári vyhrala Pellegriniho strana Hlas so ziskom 24,3 percenta hlasov. S odstupom viac ako desať percent nasleduje strana SaS (13,3), na treťom mieste figuruje hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča (10,1).