Testuje sa menej ako vlani, vraj za to môžu výnimky

V sobotu sa v rámci celoplošného skríningu otestovalo 1 303 949 ľudí. Pozitivitu test ukázal 9 979 z nich. Výsledky za nedeľu budú známe v pondelok. Od stredy 27. januára sa bez dokladu o negativite na koronavírus nebude dať ísť do práce či na vychádzku do prírody.

VIDEO: Prvý deň skríningu: 1,3 milióna testov, 10-tisíc pozitívnych.

Víkendové dni boli zaťažkávacou skúškou skríningu. Testovanie sa začalo minulý týždeň, skončí sa v tento utorok. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa v pracovných dňoch minulého týždňa otestovalo asi pol milióna ľudí, so sobotňajším výsledkom je to spolu 1,8 milióna. Na jeseň, v prvý deň celoslovenského testovania, to bolo vyše 2,5 milióna ľudí.

„Je to slušný výsledok,“ komentoval sobotňajšie počty Matovič. Podľa neho je tentoraz veľa „oslobodených od testovania“. Ide najmä o deti do 15 rokov, ktoré majú výnimku a môžu ísť na vychádzku aj bez negatívneho testu. No ak by mali ísť do školy, potrebujú test – všetci, ktorí už mali desať rokov.

Podľa Matoviča je medzi testovanými aj menej dôchodcov. Od 65 rokov majú tiež výnimku a môžu sa ísť prejsť bez testu. Prípadne s ťažko zdravotne postihnutým či s človekom na vozíčku môže do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska vyjsť celá domácnosť. Podľa ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) netreba test, ak si seniori pôjdu po dôchodok na poštu. Ale ak by chceli podať list či balíček, už test potrebujú.

Bez problémov

V rámci celého Slovenska neboli počas víkendu hlásené žiadne problémy. Mestá a obce, na pleciach ktorých stálo celé testovanie, sa snažili cez obecné rozhlasy, ale aj sociálne siete či aplikácie informovať, na ktorých odberných miestach majú voľno či kde sa aktuálne dlhšie čaká. Cieľom bolo obmedziť hodinové rady pred odberovými miestami.

Počas víkendu fungovali aj registračné formuláre a možnosť objednať sa na konkrétny čas na odber. Keď minulú nedeľu premiér ohlásil začiatok skríningu, registračný systém Národného centra zdravotníckych informácií jednoducho nevydržal nápor záujemcov. Neskôr bol problém s časom – systém záujemcov objednával v dvojminútových intervaloch, no ak bolo potrebné napísať meno, kontakt a ďalšie údaje o testovanom, dĺžka v radoch čakajúcich naberala až hodinové intervaly.

Od stredy bude polícia, ale aj zamestnávateľ žiadať preukázanie negatívneho výsledku testu. Na základe vyhlášky hlavného hygienika môžu nazrieť do certifikátu či SMS, ktorá oznamuje, že je človek negatívny.

Dvakrát do mesiaca?

Kým novembrová testovania operácia sa volala Spoločná zodpovednosť, tentoraz dostala meno Zachráňme spolu životy. Zo sobotňajších 1,3 milióna testov bolo 9 979 pozitívnych. Výsledkom by mali byť odhalené ohniská infekcie, najmä však rozdelenie okresov na tie „horšie“, teda s vyšším podielom infekčných, a tie „lepšie“, s nižším podielom infekčných. V tých druhých by sa mal život na budúci pondelok vrátiť do stavu lockdownu a možno otvorenia škôl. Materské školy a prvý stupeň by sa bez testovania podľa Krajčího mohli otvoriť už v pondelok 1. februára. „Možno aj končiace ročníky základných a stredných škôl,“ dodal. Nie je však jasné, či aj títo žiaci budú potrebovať test.

V každom prípade by sa 36 okresov s horšími výsledkami – Bratislava a Košice sa rátajú ako jeden okres – mali znova pretestovať cez víkend 6. a 7. februára. Od pondelka 8. februára by malo Slovensko prejsť na Covid automat. Ten vlastne určuje, ako sa majú správať obyvatelia okresov podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Aj to, či môžu chodiť deti do školy.

Uznesenie vlády však ráta s testovaním žiakov – od desať rokov by mali absolvovať antigénový alebo PCR test, aby si mohli sadnúť do školských lavíc. Ešte však nie je jasné, či sa žiaci budú môcť dať otestovať kloktacími testami. Tie nie sú také invazívne ako antigénové či PCR testy a spoľahlivé sú ako PCR testy.

Nové ohnisko: Revúca

Ešte v piatok Krajčí oznámil, že najkritickejšie okresy nie sú na tom tak zle, ako boli minulý týždeň, výnimkou je Revúca. Situácia sa zlepšila v okrese Zlaté Moravce aj Nitra. Najhoršia situácia je momentálne v okresoch Dunajská Streda, Trnava a Hlohovec.

Premiér vyčítal najmä dátovým analytikom, že podľa skríningu je ohnisko aj v okrese Revúca, na čo sa však pri sedení pri počítačoch nedá prísť. „Rekordmanom je okres Revúca, o ktorom nikto nechyroval z Bratislavy, tí, čo hovorili, že ohniská len treba testovať a podobne, že okres Revúca môže byť problém, ale za včerajšok je číslo jedna v miere pozitivity okres Revúca,“ povedal Matovič v nedeľu. Iniciatíva Dáta bez pátosu, ktorá sa venuje aj trendom vývoja pandémie, však ešte pred skríningom uvádzala, že okres Revúca je skokanom v 7-dňovej incidencii, teda výskyte novoinfikovaných, a predpokladala rastúci trend pacientov s koronavírusom.

Počet obetí pritom už presiahol číslo štyritisíc: pľúcna forma ochorenia COVID-19 má 4 068 obetí, s touto chorobou zomrelo 877 ľudí. V sobotu bolo hospitalizovaných 3 354 pacientov, z nich malo ochorenie potvrdené 3 114. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti bolo umiestnených 251 pacientov, 321 potrebovalo podporu umelej pľúcnej ventilácie.

V Turci testovali aj poľskí hasiči

Z viac ako dvesto poľských zdravotníkov, ktorí prišli Slovensku pomôcť v rámci skríningového testovania, pomáhali v Martine desiati hasiči. Tí pricestovali zo stovky kilometrov vzdialeného mesta Sandomierz. S desiatkou ochotných dobrovoľníkov z Poľska sa v nedeľu poobede stretol martinský primátor Ján Danko. V ich pomoci vraj vidí, že blízka krajina, s ktorou máme celé roky vynikajúce vzťahy, sa rozhodla poslať svojich kvalitných ľudí a pomôcť Slovensku.

„Je to neoceniteľné a nevyčísliteľné. Za toto všetko si zaslúžite obrovský rešpekt,“ pokračoval primátor. „Takéto medziľudské vzťahy by mali byť príkladom, ako sa v kríze správať. Dúfam, že Poľsko našu pomoc nebude vôbec potrebovať, ale ak áno, sám oslovím našich špecialistov a v prípade potreby prídeme,“ doplnil Danko. Kapitán hasičov v meste Sandomierz Bartlomiej Labudzki vysvetlil, že do Martina cestovali zo vzdialenosti 350 kilometrov. Objasnil, že poľskí hasiči chodievajú pomáhať a tiež na cvičenia do rôznych krajín v rámci celého sveta. Poľskú výpravu, ktorú v Martine tvorili posádky troch hasičských áut, potom odprevadila slovenská policajná hliadka až na hranice v Trstenej.