Čepček: Koaličnú dohodu som neporušil

Prečo ste sa rozhodli predložiť novelu zákona, ktorá sprísňuje prístup žien k interrupciám?

Žiaden príčetný človek nemôže schvaľovať masové zabíjanie detí podľa starého komunistického zákona, kvôli ktorému Slovensko prišlo o vyše 1,3 milióna nevinných občanov. Za 30 rokov od revolúcie sme len zrušili trest smrti pre zločincov, ale nie pre deti. Ako občan som nemal veľké možnosti tento chorý zákon ovplyvniť, ale od volieb ako poslanec parlamentu už môžem. Mesiace som bol v klube ubezpečovaný, že to urobia kompetentnejší kresťanskí poslanci – ale mäkký zákon predložený v lete bol sklamaním. O mojom sa môže rokovať až po šiestich mesiacoch od posledného hlasovania, ktoré uplynuli 16. januára. Ako má matka vedieť, že ukončenie tehotenstva je zlé a nesprávne, keď zákon ho povoľuje? Zákony sú predsa na to, aby chránili životy najslabších a ukazovali ľuďom, čo je dobré a čo zlé.

Nie je nenáležité otvárať takúto citlivú tému v čase pandémie?

Pandémia nám priniesla priamu skúsenosť so smrťou. Do dnešného dňa na ňu zomrelo 4 068 ľudí, každú hodinu sme bičovaní číslom o ich prírastku. Naopak, kto vie, že potratom bolo v roku 2019 roztrhaných až 7 153 deti? Do záchrany kovidových pacientov investujeme stovky miliónov, a do záchrany počatých zdravých detí? Zachráňme aj tých, čo majú celý život ešte pred sebou. Zákonom pod pokutou chránime počaté zvieratá, ale nechránime život detí ešte pred narodením. Mačku nesmiete rozštvrtiť zaživa, dieťa áno. Je najvyšší čas zrovnoprávniť deti s mačiatkami.

Záujem o interrupcie na Slovensku dlhodobo klesá. Prečo napriek tomu tento zákon predkladáte?

Koľko ľudských životov je veľa, koľko je málo? Vrážd dospelých ľudí sa na Slovensku stane len zlomok z ročne potratených detí. Umelé ukončenie tehotenstva nikdy nie je dobrým riešením. Vždy má umelý potrat dve obete, dieťa aj jeho matku, ktorá to zväčša zistí až s odstupom času, keď už je dieťa mŕtve a zlikvidované ako odpad. Táto žena by sa mala opýtať aj svojich detí, či chcú, aby ich braček bol zabitý.

Koľko tzv. žltých kariet ste už dostali od členov vášho poslaneckého klubu?

Nie som futbalista ani člen kartového spolku. Čo to vlastne je tá tzv. žltá karta? Podľa akých pravidiel som dostal žltú kartu? V žiadnych pravidlách klubu sa o žltej karte nepíše, ani v koaličnej zmluve, ani v stanovách OĽaNO, ktorého, mimochodom, stále nie som členom.

Prečo ste návrh zákona najskôr neprerokovali s vaším poslaneckým klubom?

V klube sa diskutuje o zákonoch, ktoré pôjdu na najbližšiu schôdzu, tento zákon bol však plánovaný až na ďalšiu schôdzu v marci, preto sa o ňom rozprávať len bude. Je zjavné, že posledné rokovania Národnej rady boli veľmi hektické a boli na programe iné veci, často predložené na poslednú chvíľu, napriek ustanoveniam zákona o legislatívnom procese. Môj návrh je zverejnený od augusta a, naopak, pôjde zrejme až na marcovú schôdzu, teda času na diskusie a rokovania bude dostatok. Predsedu klubu som, samozrejme, informoval vopred, s klubom sme ho už v stredu 20. januára riešili skoro štyri hodiny, potom som ochorel. Verím, že do schôdze doladíme úspešný postup, ako zachrániť čo najviac detí – prvé ponuky už prišli.

Nie je predkladanie takéhoto návrhu zákona porušením koaličnej zmluvy?

Stačí si ju prečítať a uvidíte, že som nič neporušil. Už si to uvedomujú aj niektorí kolegovia. Konal som opäť striktne v súlade s ustanoveniami koaličnej zmluvy o predložení návrhu na zvýšenie ochrany života, rovnako ako v auguste. Koaličnú radu aj predsedu poslaneckého klubu som informoval štandardným spôsobom, akým sa informujú poslanci a zvolávajú na schôdzu Národnej rady. Spôsobom, ktorý ukladá koaličná zmluva, ktorú som po voľbách dobromyseľne podpísal. A rovnako ako vtedy, ani teraz nikto z členov koaličnej rady nijako nezareagoval, čím zrejme signalizujú: kto mlčí, ten svedčí.

Niektorí poslanci, ale aj členovia vlády za OĽaNO hovoria o vašom možnom vylúčení z klubu. Čo si o tom myslíte?

Zachytil som len "mentálneho kripla” od liberálneho kolegu Juraja Krúpu, čo je dosť paradoxné, lebo pokiaľ viem, jeho za predloženie sólo zákona v skutočnom rozpore s koaličnou zmluvou zatiaľ neriešili ani médiá, nieto ešte klub. Chvíľu počkám na jeho reakciu či ospravedlnenie, a potom sa rozhodnem, aké ďalšie kroky podniknem. Za cenu zachránených detí mi to stojí. Vyhadzuje niekto z klubu poslancov, ktorí nepodpísali koaličnú zmluvu? Vyhadzuje niekto poslankyňu, ktorá nehlasovala za programové vyhlásenie vlády a spolčuje sa s opozíciou, dokonca tou, ktorej meno sa nevyslovuje? Bola odvolaná aspoň z postu predsedníčky výboru? Skúsme vidieť veci v správnej mierke.

Uvažovali ste o tom, že by ste sa pridali k platforme Za hodnotové Slovensko, ktorú v parlamente tvoria nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Ján Podmanický, ale aj poslanec Smeru Marián Kéry?

Toľkí mi túto úvahu podkladáte, tak asi začnem. Podporujem každého, kto má dobrý návrh pre ľudí. Liberáli mi tvrdo vyčítajú, že som podporil aj niektoré opozičné návrhy zákonov: voľnú nedeľu, sprísnenie potratov či odmietnutie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Vždy som si vážil Igora Matoviča za to, že dlhé roky hlasoval za zákony nie podľa toho, kto ich predložil, ale či boli dobré.