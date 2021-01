ONLINE: Izrael je laboratórium. Prísny lockdown, rýchle očkovanie

Vývoj počtu vyliečených V grafe je znázornený počet vyliečených za deň a celkový počet vyliečení za deň celkový počet vyliečených 14 dní

6:31 Zdravotné úrady amerického štátu Minnesota potvrdili prvý prípad nákazy brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2 na území USA. Nakazeným je obyvateľ Minnesoty, ktorý nedávno vycestoval do Brazílie.

Pacient, ktorý má bydlisko v mestskej oblasti Minneapolis-Saint Paul, mal začiatkom januára pozitívny výsledok testu na Covid-19 a bola mu odporúčaná izolácia. Ďalšie laboratórne testy odhalili, že je nakazený brazílskym variantom koronavírusu SARS-CoV-2.

Tento prípad, ako aj fakt, že v Minnesote boli za posledných pár týždňov zachytení aj traja ľudia nakazení britským variantom koronavírusu nového typu, „len zdôrazňuje, prečo je také dôležité čo najviac obmedziť cestovanie počas pandémie,“ uviedla epidemiologička štátu Minnesora Ruth Lynfieldová vo svojom vyhlásení.

5:50 Izrael má až do 31. januára prísny lockdown, ktorý zahŕňa aj pristávanie lietadiel zahraničných leteckých spoločností s pasažiermi. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že to stačiť nebude a odporúča predĺžiť uzavretie krajiny o ďalší týždeň. Podľa Jerusalem Post debaty o ďalšej uzávere prebiehajú. Izrael sa obáva vysoko nákazlivých mutácií vírusu, ktoré sa rýchlo šíria inde vo svete. Práve tieto mutácie podľa odborníkov môžu za to, že v Izraeli neklesá počet pacientov, ktoré majú závažne prejavy choroby COVID-19 alebo dokonca končia na pľúcnej ventilácii. Izrael sa snaží obmedziť nielen príchod ľudí zo zahraničia, ale aj odchody z krajiny, ktoré povoľuje len v nevyhnutných prípadoch, napríklad v prípade lekárskych zákrokov či závažných rodinných udalostí.

Medzitým pokračuje v Izraeli rýchle očkovanie. Zdravotná poisťovňa Maccabi hlási nádejné výsledky, ktoré majú potvrdzovať účinnosť vakcíny Pfizer/BioNTech. Iba 20 ľudí približne z 128 600, ktorí boli zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny, sa infikovalo koronavírusom po viac ako týždni od očkovania. Táto dvadsiatka pritom mala iba mierne príznaky choroby COVID-19, aj keď polovica z nich má aj iné závažné ochorenia. Nikto nemusel byť hospitalizovaný a nikomu z nich nestúpla teplota nad 38,5 stupňa, uvádza Jerusalem Post.

Z deväťmiliónovej populácie v Izraeli dostalo prvú vakcínu viac ako 2,6 milióna ľudí a približne 1,2 milióna ľudí bolo už zaočkovaných dvakrát.