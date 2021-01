Výbor NR SR odobril obrannú a bezpečnostnú stratégiu

Na rokovaní sa zúčastnili aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS). Ešte začiatkom decembra minulého roka Naď na tlačovej konferencii povedal, že dokumenty reflektujú na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie.

„Realita je taká, že konflikty sú nielen na Ukrajine, videli sme nedávno konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom, vidíme výrazný transformačný efekt technológií v oblasti obrany alebo hybridné hrozby,“ povedal Naď s tým, že na bezpečnosť vplýva aj súčasná pandémia ochorenia COVID-19. Dokumenty sa venujú aj tradičným hrozbám, akými sú terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia alebo klimatické zmeny. Minister obrany dodal, že nové stratégie odzrkadľujú fakt, že Slovensko je súčasťou NATO a nemá inú zmysluplnú alternatívu voči členstvu v Severoatlantickej aliancii.

Členovia výboru tiež odobrili návrh na navýšenie počtu príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) na vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu Eufor Althea v Bosne a Hercegovine. Návrh rezortu diplomacie a obrany vyčleniť od 1. januára 2021 do rezervných síl pre operáciu Eufor Althea v Bosne a Hercegovine do 160 príslušníkov OS SR schválila vláda 16. decembra 2020. Medzi hlavné úlohy operácie patrí zabezpečenie vojenskej „odstrašujúcej“ prítomnosti a bezpečného prostredia s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia.

Voľba špeciálneho prokurátora

Verejné vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora pred parlamentným ústavnoprávnym výborom by malo byť 1. a 2. februára, voliť by sa malo na aktuálnej schôdzi NR SR, no presný termín ešte nie je známy. Pre TASR to uviedol predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO). Na 2. februára je zatiaľ naplánovaný rokovací deň schôdze, podľa Vetráka sa pre vypočúvanie rokovať nebude. Voľba šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zatiaľ nie je zaradená v programe schôdze, ktorá sa začala v utorok.

Verejný híring je podmienkou na voľbu v parlamente. Predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi.

Šéfom ÚŠP chcú byť štyria kandidáti – advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta. Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.