Hlas-SD: Ak premiér prizná zodpovednosť za smrť obetí COVID-19, mal by odísť

Ak sa premiér prizná k vine za smrť 4000 ľudí, mal by po takomto výroku odstúpiť. Ak tak neurobí, vyzvať by ho mali na odchod koaliční partneri. Uviedla to vo svojom stanovisku mimoparlamentná strana Hlas-SD.

Strana tak reaguje na vyhlásenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý sa mal na utorkovej tlačovej konferencii prihlásiť k zodpovednosti za obete nového koronavírusu počas hodnotenia skríningového testovania na ochorenie COVID-19.

VIDEO: Premiér Igor Matovič o svojom podiele na tisícoch úmrtí s COVIDOM-19, ktoré podľa neho spôsobil Richard Sulík.

„V slovenskej histórii nebol predseda vlády, ktorý by sa takto priamo priznal k vine za smrť 4000 ľudí. V spoločnosti, kde funguje elementárna politická kultúra, by okamžite po takomto výroku premiér odstúpil a navždy odišiel z verejného života. A pokiaľ by to neurobil, k odstúpeniu by ho prinútili jeho koaliční partneri,“ dodal predseda strany Peter Pellegrini (nezaradený). Hlas-SD naďalej trvá na predčasných voľbách.