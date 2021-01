Dotestované. Čo ďalej?

Kam (ne)potrebujem negatívny test na COVID-19?

Od 27. januára do 7. februára platia nové pravidlá zákazu vychádzania. Pri kontrole sa budú uznávať negatívne výsledky z PCR a antigénových testov, ale aj doklad, ktorý dokazuje, že človek koronavírus prekonal v období 90 dní. Preukázať sa možno certifikátom, potvrdením od lekára, ale aj SMS správu či e-mailom. Pokuty zostávajú ako doteraz: polícia môže dať v blokovom konaní pokutu do 1 000 eur a v správnom konaní do 1 659 eur.

Kam potrebujem od 27. januára negatívny test?

Na cestu do práce alebo do prírody budete potrebovať test minimálne od 27. januára do 3. februára. V piatok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) určí, v ktorých 36 okresoch s horšou epidemickou situáciou bude znova do 7. februára potrebný negatívny test. Platia aj výnimky. Seniori nad 65 rokov síce môžu ísť bez testu na vychádzku do prírody, na poštu, aj ak si idú po dôchodok. Ak by však chceli podať list alebo si na pošte kúpiť obálku, potrebujú negatívny test.

práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy

pošta, banka, poisťovňa

čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica

servis bicyklov, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických ka­riet

výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov

orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese – výnimky majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov, osoby ZŤP na vozíčku, so závažnou poruchou autistického spektra, osoby so zdravotným postihnutím a so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu

vycestovanie do zahraničia a cesta späť

cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy

sprevádzanie dieťaťa do materskej školy, žiaka a poslucháča do školy

povolené hromadné podujatie

návšteva knižnice – knižnice sa totiž môžu od stredy otvoriť

Kam od 27. januára negatívny test netreba?

Na prechádzku so psom alebo mačkou či kočíkovanie do vzdialenosti kilometra od domu či na vybavenie základných životných potrieb netreba test. Seniori nad 65 rokov a deti do 15 rokov nepotrebujú test na pobyt v prírode. Aj deti, ktoré idú do materskej školy alebo žiaci do 10 rokov na ceste do školy nepotrebujú test.

Ďalšie výnimky: