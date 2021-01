Via Iuris: Lipšic mohol na problém s previerkou verejne a včas poukázať

Organizácia Via Iuris vníma ako veľmi netransparentné, že sa informácie o probléme s kandidatúrou a bezpečnostnou previerkou uchádzača o post špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica verejnosť dozvedá z médií.

Lipšic podľa nej mohol na protirečivé a diskriminačné nastavenie podmienok kandidatúry verejne a dostatočne včas poukázať. Umožnil by tak prijať riešenie. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

„Okolnosti získania previerky advokátom Danielom Lipšicom však za daných okolností vzbudzujú pochybnosti o záujme kandidáta konať za každých okolností transparentne,“ skonštatovala Batková.

Ako poznamenala v stanovisku, od špeciálneho prokurátora sa vyžaduje nezávislosť od politických predstaviteľov, nestrannosť, obhajoba verejného záujmu pred vlastnými záujmami a nepochybne aj prísne dodržiavanie právnych predpisov a postupov predpísaných zákonmi. Poukazujú pritom na veľkú nedôveru verejnosti v demokratické inštitúcie, zvlášť v orgány spravodlivosti.

O post špeciálneho prokurátora sa po minuloročnej zmene legislatívy môže uchádzať aj neprokurátor. Zákon však neupravuje získanie bezpečnostnej previerky na stupeň prísne tajné, ktorá je podmienkou kandidatúry.

NBÚ odmieta, že by Lipšic dostal previerku nezvyčajne rýchlo

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v súvislosti s medializovanými informáciami odmietol, že by Lipšic dostal bezpečnostnú previerku nezvyčajne rýchlo. Ohradil sa tiež voči informácii, že by minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) či niekto iný volal do NBÚ s cieľom vykonanie previerky urýchliť.

„Medializovaná dĺžka previerky zodpovedá súčasnému časovému štandardu vykonávania bezpečnostných previerok na stupeň prísne tajné,“ tvrdí riaditeľ NBÚ Roman Konečný. Poukazuje na štatistiky, podľa ktorých bol v roku 2020 priemerný čas výkonu týchto previerok 60 dní. Ako dodal úrad, v uplynulých rokoch má efektívnejšie nastavené procesy a previerky robí v dynamickejšom tempe, čo konštatoval aj Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu činnosti NBÚ. „Lepšie funguje aj spolupráca s partnerskými orgánmi ako Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo či polícia,“ doplnili.

Ako ďalej vysvetľuje NBÚ, šesťmesačná lehota, ktorá bola interpretovaná ako zvyčajná dĺžka previerky, je pre 4. stupeň, teda prísne tajné, zákonnou lehotou, podľa potreby môže ísť aj o deväť mesiacov. „Je to horná hranica a zákonná povinnosť NBÚ urobiť a rozhodnúť o bezpečnostnej previerke. Ide v princípe o osobitné správne konanie ako ktorékoľvek iné, akurát v špecifickom režime,“ hovoria.

Úrad tiež odmieta, že by minister Krajniak alebo niekto iný zavolal do NBÚ, aby bola previerka vykonaná prednostne a expresne. „Neprebehla žiadna neštandardná komunikácia. Žiadosť a podklady prišli poštou, respektíve elektronicky, osvedčenie bolo takisto prevzaté štandardnou cestou ako pri každom inom správnom konaní,“ tvrdí Konečný.

Okrem Lipšica sa o post šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uchádzajú aj prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta.