Kollár: Do NRSR sa pokúsil dostať muž so sekerou, ochranka ho spacifikovala

Do Národnej rady (NR) SR sa v stredu pokúsil dostať muž ozbrojený sekerou, ochrankári ho pri vstupe spacifikovali a odovzdali polícii. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v pléne NR SR počas stredajšieho rokovania.

„Mali sme tu jeden útok, videl som to na zázname. Ten človek je spacifikovaný, už ho zobrali policajti. Chcel vtrhnúť do budovy, mal sekeru a bodák,“ priblížil Kollár. Dodal, že ochrankári stáli vonku a videli podozrivého človeka, ktorý pred vstupom do budovy vybral z tašky sekeru. „Okamžite zareagovali,“ povedal šéf parlamentu a poďakoval sa zamestnancom za ich prácu.