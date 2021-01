Čekanov test sa už mal používať aj na Slovensku. Zatiaľ je v skladoch

„Volal mi slovinský minister, že má o tieto testy záujem. Prišlo auto, zobralo testy a na vzorke 1 200 ľudí si zistia, aká je u nich premorenosť novej mutácie," tvrdí premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Bežne dostupné PCR testy podľa Čekana nedokážu zistiť, či ide priamo o britskú mutáciu. Potvrdzujú iba ochorenie COVID-19. Test je podľa dostupných informácií jediný na svete, ktorý pozitívne potvrdí buď britskú mutáciu, alebo bežný nový koronavírus, no na Slovensku ho nepoužívame.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) je to sklamanie. Obáva sa, že v ohniskách, kde je premorenosť nad 25 percent, je práve britská mutácia. „Už by sa to malo začať používať,“ dodal na margo Čekanových testov s tým, že apeloval na hlavného hygienika Jána Mikasa, aby nečakali.

Vzápätí reagovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková vyhlásením: „Úrad verejného zdravotníctva SR je pripravený používať testy odhaľujúce britskú mutáciu. Žiadosť o tieto testy sme zaslali na Ministerstvo zdravotníctva SR. Zatiaľ však nemáme naskladnené testy zo Správy štátnych hmotných rezerv SR.“