ONLINE: Spor Bruselu a Londýna o vakcíny? Dajte nám britské, žiada EÚ

Dodávky vakcíny firmy AstraZeneca do EÚ budú výrazne nižšie. Brusel žiada, aby do Európy išli vakcíny z britských tovární.

6:00 Spor Európskej únie s farmaceutickou firmou AstraZeneca o dodávky vakcín sa obom stranám zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Spoločnosť podľa únijnej exekutívy stále neobjasnila, prečo dostanú členské krajiny v prvom štvrťroku len malú časť sľúbených dávok. Kým AstraZeneca tvrdí, že kontrakt nezaručuje únijným krajinám právo na požadované množstvo, Brusel zosilnel tlak a chce, aby firma nahradila výpadok produkcie v EÚ vakcínami vyrábanými v Británii.

Komisii sa rovnako ako mnohých členských štátov Európskej únie nepáči, že britsko-švédsky výrobca nedodrží objem dodávok vakcín pre obdobie do konca marca, na ktorom sa obe strany dohodli. Dôvodom sú podľa firmy nutné úpravy vakcíny s ohľadom na mutácie koronavírusu a obmedzenie produkcie v závode v Belgicku. Jeden z únijných činiteľov v stredu novinárom povedal, že zníženie dodávok do konca marca má byť až o tri štvrtiny, takže všetky krajiny si medzi sebou rozdelia len necelých 30 miliónov dávok. Firma znižuje dodávku aj mimo Európy, Británie sa ale zatiaľ žiadne výpadky netýkajú.

„Odmietame logiku, že kto skôr príde, je skôr obslúžený. To môže fungovať u miestneho mäsiara, ale nie v zmluvách a v našom kontrakte o predbežných nákupoch,“ povedala v stredu eurokomisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidisová s odkazom na zmluvu s firmou uzatvorenú vlani v lete. Zároveň odmietla tvrdenia šéfa spoločnosti Pascala Soriota, podľa ktorého kontrakt nezaručuje EÚ právo na dodávku určitého množstva vakcíny v určitom čase.

Podľa Kyriakidisovej zmluva ráta s tým, že keď nebude stačiť produkcia zo závodov, ktoré má AstraZeneca v únijných krajinách, môžu ju nahradiť vakcíny z tých britských. S tým však firma takisto nesúhlasí. Možnosť, že by sa kvôli dodávkam pre EÚ obmedzovala výroba smerujúca do Británie, nepripúšťa britský premiér Boris Johnson. „Môžem povedať len to, že sme si veľmi istí našimi dodávkami,“ povedal podľa agentúry Reuters novinárom. Európska komisia poukazuje na to, že firme AstraZeneca už vlani v auguste za dodávku vakcíny zaplatila 336 miliónov eur. Platbu vopred vykonala skôr, než bolo úplne jasné, že očkovacia látka bude skutočne použiteľná.

Soriot niekoľkých európskym denníkom povedal, že za problémy s dodávkami môže hlavne to, že EÚ uzavrela kontrakt o tri mesiace neskôr než práve Británia, kde mala firma viac času na riešenie počiatočných problémov. Brusel vyvíja úsilie, aby firma súhlasila so zverejnením kontraktu, z ktorého bude zrejmé, aké množstvo dávok bolo pôvodne zazmluvnených. Európska komisia už so zástupcami firmy rokovala v pondelok, vysvetlenie ju však neuspokojilo.

Európska agentúra pre lieky (EMA) by mohla vakcínu AstraZeneky odporučiť na podmienečné užívanie v piatok a po schválení Európskou komisiou by sa mohla stať treťou očkovacou látkou v únii. Doteraz sa očkuje vakcínami firiem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Komisia v reakcii na AstraZenekou nepotvrdené informácie, že sa vakcíny sľúbené EÚ dostávajú do iných krajín, pripravuje pravidlá, podľa ktorých by firmy vyrábajúce v únii museli povinne oznamovať vývoz vakcín mimo jej územia. Návrh novej normy sa chystá Brusel predstaviť ešte tento týždeň.