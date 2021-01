Vláda nevie, čo bude. Čaká na odborníkov

Hoci premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO) skonštatovali, že sa prišlo v rámci skríningu otestovať viac ľudí, ako očakávali, krivka nárastu novoinfikovaných sa nesplošťuje.

Podľa Matoviča očakávali, že na odberové miesta príde okolo 1,5 milióna ľudí. Nakoniec ich prišlo 2 949 017, z nich testy vyšli v 36 547 prípadoch pozitívne. Od pondelka 1. februára bude možné v 36 okresoch chodiť do práce bez negatívneho testu, v ďalších 36 okresoch sa však začalo s druhou vlnou testovania. Od pondelka 8. februára v tzv. horších okresoch totiž bude nutné mať pri sebe negatívny test nie starší ako sedem dní.

Matovič priebežné výsledky predstavoval už v utorok večer, keď testovanie ešte prebiehalo. V stredu primátor Bratislavy Matúš Vallo upozorňoval, že podľa výsledkov by hlavné mesto malo byť medzi dobrými okresmi, hoci predbežné výsledky ho radili k regiónom, ktoré si musia testovanie zopakovať. Podobná situácia bola aj v Kežmarku. Nakoniec oba okresy zostali medzi tými s lepšími výsledkami. A naopak, podľa predbežných výsledkov ako dobré vychádzali okresy Zvolen a Dolný Kubín. Nakoniec si testovanie musia zopakovať.

Všeobecne však premiér skonštatoval, že výsledky sú horšie ako pri prvom celoplošnom testovaní vlani v novembri.

Testujte, radí vláda

Podľa Krajčího množstvo samospráv zvažuje, že napriek dobrému výsledku budú v skríningu pokračovať.

„Situácia vôbec nie je priaznivá,“ pokračoval Krajčí s tým, že počty hospitalizovaných v nemocniciach „nie a nie klesnúť“. „Neustále okolo sto ľudí denne zomiera na toto ochorenie,“ dodal Krajčí.

Podľa neho čísla infikovaných, hospitalizovaných a obetí neodrážajú stav, ktorý je na Slovensku od 4. januára, keď sa sprísnili opatrenia. Preto si, ako povedal, od skríningu sľubuje, že „čoskoro prídu tie dni, keď uvidíme pokles chorých v nemocniciach a na poklese mŕtvych každý deň“.

Aj Matovič radí, aby sa testovalo i v okresoch, ktoré majú dobré čísla a teda menej novoinfikovaných. Dokonca sa s ministrom zhodli, že by sa malo testovať častejšie. Ešte minulý týždeň pritom Krajčí povedal, že navrhne, aby sa od februára mohol každý záujemca testovať najviac dvakrát do mesiaca. Ak by sa testoval viac, musí za testovanie zaplatiť.

„Test ukazuje aktuálny stav a vôbec to nemusí byť stav, ktorý bude za pár hodín alebo za pár dní,“ povedal Matovič s tým, že žiada aj negatívne otestovaných, aby sa správali zodpovedne.

V podstate o to isté žiadal aj tých, ktorých test je pozitívny. „Verím, že každý z nich je rád, že sa tú správu dozvedel, že vie, ako na tom je. Títo ľudia, ktorí na sebe nemajú žiadne príznaky, sú najväčším ohrozením, lebo sa správajú, akoby boli zdraví,“ pripomenul Matovič. A vyzval ich, aby sa izolovali aj v rámci domácnosti, hoci pripustil, že najmä v menších bytoch to „môže byť problém“.

Zapne sa Covid automat?

Od 7. februára by sa mal zapnúť Covid automat, ktorý vláda schválila ešte vlani. Automat sleduje aktuálnu epidemiologickú situáciu v jednotlivých okresoch a podľa nej v regióne platia aj pravidlá. Najhoršia je čierna farba – to znamená, že región má vysoký počet infikovaných alebo veľa pacientov hospitalizovaných.

Krajčí pripomenul, že čísla sa nelepšia a nevie, či by sa mal automat vôbec zapnúť. „Musíme sa nad tým zamyslieť, odborníci musia rozhodnúť, či sa od prvého februára bude vôbec niečo otvárať, aj školy,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

O tom, ako sa bude vlastne postupovať ďalej, sa rozhodne zrejme vo štvrtok alebo v piatok, keď zasadnú komisie odborníkov. Premiér aj minister však upozornili, že je dosť možné, že zákaz vychádzania a tvrdšie opatrenia budú platiť ešte o týždeň dlhšie. Teda možno aj do polovice februára.

Keď pred vianočnými sviatkami práve odborníci radili prijať skôr tvrdšie opatrenia a testovať v najhorších regiónoch, vláda tieto rady nepočúvala.