Lekár Paulo v Ide o pravdu: Sme vyčerpaní a v strese. Pomohol by tvrdší lockdown

Pacienti v nemocniciach pribúdajú, a neklesá ani počet mŕtvych. „Druhá vlna priniesla ťažší priebeh ochorenia na COVID-19, a medzi pacientmi už nie je rozdiel vo veku,“ opísal situáciu lekár Martin Paulo z košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v relácii Ide o pravdu. Pri liečbe by mal začať pomáhať nový liek ivermektín, ktorý už objednali. „Nevieme všetko o jeho účinnosti, ale aj malý krok pomôže,“ dodal Paulo.

VIDEO: Pozrite si rozhovor Márie Hlucháňovej s Martinom Paulom v relácii Ide o pravdu.

Lekári a zdravotné sestry nezakrývajú, že sú na hranici svojich možností. Dlhé týždne zápasu s pandémiou ich vyčerpali fyzicky aj psychicky.

„Máme pacientov s veľmi ťažkým priebehom ochorenia na COVID-19, a máme veľa úmrtí. Niektorí zdravotníci toľko mŕtvych pacientov ešte nezažili a sú vo veľkom strese,“ opísal situáciu v relácii Ide o pravdu lekár Martin Paulo, ktorý je výkonným riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. V súčasnosti majú naplnenú kapacitu lôžok na 85 percent, z toho 264 pacientov na tzv. kyslíkových lôžkach a 23 na umelej pľúcnej ventilácii.

„Bez pomoci ostatných nemocníc v kraji by sme to nezvládli,“ dodal Paulo s tým, že stabilizovaných pacientov prevážajú do iných nemocníc aj preto, aby každý deň uvoľňovali lôžka pre nových.

Pozitívne komentoval Paulo postup vo vakcinácii: „V nemocnici máme zaočkovaných asi 70 percent zdravotníkov, ostatní musia čakať, lebo prekonali COVID-19.“

Nemocnica očkuje aj verejnosť, pričom denne podajú okolo 500 vakcín. Paulo si pochvaľuje aj niekoľkodňovú naplnenosť termínov na očkovanie, a rovnako aj minimálne výpadky. Na otázku, čo ho najviac sklamalo ako lekára v krízovej pandemickej situácii, odpovedal bez zaváhania: „dvadsaťročný dlh voči zdravotníctvu, ktorý nikto neriešil.“