Matovič alebo návrat mafie? Otázka takto nestojí

Dnes si 52 percent ľudí myslí, že by mal funkciu predsedu vlády prenechať niekomu inému a jeho kabinetu nedôveruje takmer tretina ľudí. Opozičné strany sa snažia o skrátenie volebného obdobia alebo referendum o predčasných voľbách. Matovič odpovedá, že je to snaha o „návrat mafie“.

Z koaličnej štvorky najviac klesajú voličské preferencie práve obyčajným. Matovič hovorí, že je to dôsledok ťažkých rozhodnutí v čase pandémie a „využitie mimoriadne ťažkých čias na rozbitie koalície a navrátenie vlády mafie“.

Sociologička Zuzana Kusá pripomína, že argument „my alebo oni“ nie je nový. Na ovplyvnenie verejnej mienky sa používal aj po odchode Vladimíra Mečiara z politiky. Politológ Miroslav Řádek zasa, že strašenie návratom mafie nie je opodstatnené.

Za ostatný rok Národná kriminálna agentúra zadržala v akciách Búrka, Plevel, Božie mlyny, Judáš či Očistec viacero sudcov, prokurátorov, vysokých policajných funkcionárov, vo väzbe skončili dvaja policajní prezidenti. Výsledky týchto akcií používa koalícia ako obranu pred snahou opozičných strán Smer a Hlas o vyvolanie predčasných volieb.

Matovič už hrozbu, že krajinu môže znova riadiť mafia, použil viackrát. V decembri na sociálnej sieti obvinil koaličného partnera a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS), že vyjadreniami proti epidemiologickým opatreniam „dláždi cestu k návratu mafie“.

Podobné slová, pričom mafiou sa myslia predchádzajúce vlády, v ktorých mal hlavné slovo Smer, pomerne často používajú aj ďalší koaličný partneri. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) na sociálnej sieti doslova napísala: „Návrat mafie do zložiek štátu nie je alternatívou.“ Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová v čase eskalujúcich sporov medzi Matovičom a Sulíkom zasa vyhlásila, že SaS z vlády nevystúpi, lebo po prípadných predčasných voľbách by sa vrátila „organizovaná zločinecká skupina, ktorá bola napojená na politikov v Smere a Hlase“.

Obavy z prieskumov

Na výsledky prieskumov voličských preferencií, v ktorých sa obyčajní prepadávajú a, naopak, Hlas expremiéra Petra Pellegriniho rastie, minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) reagoval dosť nahnevane. „S kým by Hlas asi tak vládu zostavil? S kotlebovcami? Alebo so Smerom? Samozrejme, veď to je dohoda,“ povedal Naď.

Podľa politológa Miroslava Řádeka z Katedry politológie na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka je argument o návrate mafie prehnaný. „Súčasné strany vládnej koalície sa odvolávajú na obdobie, keď bol jedinou vládnou stranou Smer. Akákoľvek vláda by však v súčasnosti musela byť zložená z viacerých subjektov. Nepredpokladám preto také vážne korupčné škandály, akých sme boli svedkami v minulosti,“ tvrdí Řádek.

Aneta Világi, politologička z Katedry politológie FiF Univerzity Komenského v Bratislave, hovorí, že vládni politici pri svojich obavách z návratu „mafie“ vychádzajú najmä z prieskumov verejnej mienky. „Prípadné predčasné voľby by vyhrala strana Hlas, ktorá by sa spolu so Smerom zviezla na vlne odporu proti súčasnej koalícií. To, čo by nasledovalo potom, však nevieme s určitosťou predpovedať,“ upozorňuje Világi.

Dodáva, že obavy z možného zastavenia trestného stíhania niektorých osôb, sú opodstatnené. „Všetky indície, ktoré máme, ukazujú, že tu fungovalo niečo ako nedotknuteľnosť určitých ľudí. Nešlo pri tom vždy o individuálne zlyhania, ale aj o systém, ktorý tu fungoval. Obnoviť ho by nemusel byť až taký problém,“ konštatuje Világi.

Najslabší článok?

Sociologička Zuzana Kusá podotýka, že argument „my verzus oni“ nie je nový. „Podobne sa kedysi nedovoľovala kritika voči vláde Mikuláša Dzurindu. Poukazovalo sa vtedy na to, že by hrozil návrat Vladimíra Mečiara,“ pripomína Kusá.

„Vláde sa podarilo vyhrotiť situáciu a postaviť ju veľmi čierno-bielo. Cítia sa v tom silní, vytvorili o minulej vláde démonický obraz. Myslia si, že argument návratu mafie umlčí kritikov a bude viesť k lojalite. Je to ale už trochu obohrané, najmä pre ľudí nad 40 rokov, ktorí si pamätajú využívanie podobných argumentov v minulosti,“ pripomína sociologička, podľa ktorej je v momentálnej situácii takmer neslušné hovoriť o minulej vláde a nespomenúť pritom korupciu.

Silvia Porubänová, šéfka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, zdôrazňuje, že spoločnosť je do značnej miery frustrovaná súčasnou vládou, a vyhrážanie sa „návratom mafie“ nemusí mať na ňu taký účinok, aký očakávajú koaliční lídri. „Tento argument sa nedá vnútiť väčšine občanov. Ľudia sú si vedomí, že budúca vláda nemusí byť garanciou, že to bude lepšie. A to aj bez neustáleho strašenia,“ objasňuje Porubänová.

Podľa nej sa chcú argumentom o návrate mafie koaliční politici vyviniť zo svojich klesajúcich preferencií. „Pre väčšinu ľudí to nie je dostatočne presvedčivý argument. Istá obava z toho, čo by bolo po prípadných predčasných voľbách, tu, samozrejme, je. Občania si však riziká vedia vyhodnotiť. Nemyslím si, že by dvakrát vstúpili do tej istej rieky,“ konštatuje Porubänová.

Psychológ Karol Kleinmann si nemyslí, že by ľudia svojou nespokojnosťou s premiérom Matovičom vyjadrovali túžbu po páde vlády. „Máloktorý z občanov by sa chcel vracať do predchádzajúceho obdobia, najmä čo sa týka problémov s korupciou. Som presvedčený, že väčšina obyvateľov si nemyslí, že by mali odísť všetci členovia vlády. Matovič má svoje psychické vlastnosti, ktoré sú absolútne nevhodné pre riadenie krízovej situácie. Práve on je najslabším článkom vlády. Treba ho jednoducho postaviť mimo služby,“ konštatuje Kleinmann.

Podľa neho by teda stačila zmena na poste premiéra. „Musia si najskôr urobiť poriadok sami medzi sebou. To, že sa vráti mafia, nemusí byť vôbec pravda,“ myslí si Kleinmann.

S Matovičom alebo bez neho?

Súčasná vládna koalícia je v ťažkej situácii. Počet infikovaných koronavírusom sa nedarí výraznejšie znížiť, nemocnice sú plné a niektoré na pokraji kolapsu… Vláda už niekoľkokrát nebola schopná prijať výraznejšie opatrenia, ktoré by vývoj pandémie zvrátili alebo význačnejšie spomalili.

Podľa výsledkov exkluzívneho prieskumu agentúry Median pre RTVS najviac ľudí, 65 percent, dôveruje prezidentke, vláde 44 percent a parlamentu o polovicu menej. Podľa 43 percent opýtaných vláda nezvláda úspešne bojovať s pandémiou. O premiérovi si to myslí až 63 percent, 52 percent ľudí si myslí, že nie je dobrý premiér. A rovnako veľa ľudí si myslí, že by mal prenechať stoličku predsedu vlády niekomu inému.

„Matovič sa ukázal celý, so svojimi nedostatkami a nedokonalosťami. Vo vládnych radoch však nevidím politika, ktorý by dokázal zdvihnúť renomé súčasných koaličných strán,“ upozorňuje politológ Řádek. Hovorí, že je ťažké povedať, či by boli ľudia s vládou spokojnejší, ak by krajinu neohrozovala pandémia.

Politologička Aneta Világi tvrdí, že koalícia bez Matoviča ako premiéra je ťažko predstaviteľná. „Ak sa pozrieme na hnutie OĽaNO, nič sa nemôže stať bez vôle predsedu. Dlhodobo sa prezentuje ako jediný líder aj vlastník strany, jeho prípadný odchod by teda bol ohrozením celej vlády,“ myslí si Világi.

Z vlaňajších parlamentných volieb vyšlo OĽaNO s 25,02 percenta ako jednoznačný víťaz. Za necelý rok mu prieskumné agentúry v januári namerali preferencie od 10,1 do 14,9 percenta.