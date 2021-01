Pribudlo viac vyliečených než infikovaných. Počet úmrtí stúpol o 84

Vo štvrtok na Slovensku pomocou PCR testov potvrdili 2 581 nakazených koronavírusom. Celkovo pritom laboratóriá vykonali 11 293 testov tohto typu. Opätovne stúpol počet úmrtí, a to o 84 na 4 495. Klesol však počet hospitalizácií. Kým vo štvrtok ich pribudlo 51, piatkové štatistiky vykazujú zníženie o 49. Vyliečilo sa zároveň ďalších 3 159 osôb. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

Podľa doplňujúcich informácií Ministerstva zdravotníctva SR, pribudlo na Slovensku za uplynulý deň aj 5 098 pozitívne testovaných antigénnymi testami. „Je to 22,85 % z 11 293 ukončených RT-PCR vyšetrení a 7,69 % z 66 287 anti­génnych testov za včerajší deň,“ približuje rezort.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Košickom kraji (540), nasleduje Trnavský (389), Prešovský (311), Bratislavský (307), Trenčiansky (307), Nitriansky (269), Žilinský (240) a Banskobystrický kraj (218). Je medzi nimi 1 269 mužov a 1 312 žien.

Za predchádzajúci deň pribudlo 8 409 zaočkovaných, ich celkový počet aktuálne dosahuje 123 999. Z ocho­renia sa zotavilo 208 406 ľudí. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 3 511 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3 285 ľudí. Na JIS je 258 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 308 osôb.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov je doteraz 1 745 045, pričom takto bolo pozitívne testovaných 246 008 osôb. Celkový počet vykonaných antigénnych testov je 4 927 808, z čoho bolo pozitívne testovaných 185 041 osôb.

Zmeny na hraniciach s Rakúskom

Rakúsko avizuje od pondelka (1. 2.) ďalšie zmeny režimu na hraniciach. Sprísnenie by sa tentoraz malo dotknúť aj takzvaných pendlerov. Upozornil na to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.

Slovenský rezort diplomacie dostal z rakúskej strany avízo, že pripravujú ďalšiu aktualizáciu nariadenia o režime na hraniciach. Dotknúť by sa mala aj rakúsko-slovenských hraníc. „Už od pondelka by mali byť aj pendleri povinne pretestovaní a zároveň by sa mali online registrovať,“ uviedol na sociálnej sieti Klus.

Jedným z variantov, ako to môže od 1. februára vyzerať v praxi, je podľa štátneho tajomníka povinný test dvakrát týždenne (nie starší ako 72 hodín) spolu s povinnosťou online registrácie každých 14 dní. „Testovanie by malo byť možné aj v Rakúsku a pendlerom, ktorí budú chcieť využiť túto formu, bude umožnené za účelom testovania prejsť hranice (do Rakúska) aj bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu,“ priblížil Klus.

Slovensko však čaká na zverejnenie príslušného nariadenia, malo by sa tak stať najneskôr počas piatka. „Situáciu aktívne sledujeme a hneď, ako dostaneme od rakúskych inštitúcií oficiálne stanovisko, okamžite ho poskytneme verejnosti,“ deklaroval štátny tajomník.