Pellegrini: Ak ľudia neprídu na referendum o voľbách, aj to je výsledok

Petičný výbor pre zber podpisov za referendum o predčasných parlamentných voľbách vznikne v najbližších dňoch. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Hlas-SD podľa neho bude akceptovať aj model, pri ktorom by v petičnom výbore straníci neboli.

„Nedáme do petičného výboru žiadneho politika, možno sa budeme snažiť nájsť skôr právnika, aby sme mali istotu nad právnymi postupmi,“ uviedol Pellegrini. Ľudia sa podľa neho v referende demokraticky vyjadria, či chcú v aktuálnej situácii nanovo rozdeliť svoju podporu stranám. Ak k referendu príde viac ako polovica oprávnených voličov, bude to podľa Pellegriniho jasný signál parlamentu o vôli voličov.

„Bude to v rukách ľudí. A keď na referendum neprídu, aj to je reálny výsledok,“ poznamenal Pellegrini. Podľa jeho názoru zaznieva požiadavka na zmenu vlády medzi voličmi mimoriadne intenzívne.

Tvrdí, že pred voľbami nemá zmysel sa vymedzovať, s kým by strana mohla potenciálne vládnuť. „Nechcem komentovať žiadne povolebné delenie moci, k tomu treba pristupovať veľmi skromne. Ešte sme voľby nemali a nevieme, kto a ako dopadne. Ale platí jedna vec, vzhľadom na naše jednoznačné antifašistické ukotvenie nebudeme môcť rokovať so stranami, ktoré majú politiku ako dnešné ĽS NS."

Na otázku, či by mal pri takýchto rokovaniach preferovanú pozíciu Smer-SD, z ktorého pochádza množstvo zástupcov Hlasu-SD, Pellegrini odpovedal negatívne. „Žiadna zo strán nebude mať preferované a výsostné postavenie,“ skonštatoval. Smer-SD nepovažuje ani za súpera. „Pre nás nie je súperom opozičná strana, ale vládna koalícia,“ zdôraznil.

Na jar tohto roku by sa mal konať aj snem Hlasu-SD. „Chceli by sme tam predstaviť náš program, naše videnie Slovenska na nasledujúcich desať alebo dvadsať rokov,“ uviedol Pellegrini. „Bol by som rád, keby boli dovolení traja noví podpredsedovia strany a štyria noví členovia predsedníctva. Tie miesta rezervujeme pre nové tváre, ktoré by sme chceli predstaviť“ uzavrel.