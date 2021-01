Naď naznačil zneužívanie vojenských tajných na politické hry

Vojenské spravodajstvo (VS) a Slovenská informačná služba (SIS) majú rôzne úlohy a vzájomne sa dopĺňajú. Ich zlúčenie si vie minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) len ťažko predstaviť.

Poukázal na obrovskú moc, ktorú by daná inštitúcia získala. Ako poznamenal v rozhovore pre TASR, slovenská spoločnosť na to nie je pripravená. Súčasný systém podľa neho funguje. Dôležité je, aby sa spravodajské služby nezneužívali na politický boj.

Vojenské spravodajstvo sa zameriava na obranu štátu, Slovenská informačná služba je civilná služba a rieši iné aspekty, vysvetľuje Naď. „Dať dokopy jednu takúto službu by znamenalo vytvoriť obrovský, silný aparát, ktorý by bol taký silný, že slovenská spoločnosť podľa mňa nie je v takom stave, aby dokázala takúto moc absorbovať,“ skonštatoval. Poznamenal, že na Slovensku máme viacero spravodajských odborov a služieb, a pokiaľ sa každá zameriava na svoju oblasť, systém funguje.

Dal im šancu, sklamali

Za problém minister považuje, ak sa spravodajské služby zneužívajú na politické ciele. Poukazuje pritom aj na bývalé vedenie Vojenského spravodajstva na čele s Jánom Balciarom. „Zistenia, ktoré som získal, sú také zásadné, že keď tu niekto hovorí, že polícia vykonávala úlohy v prospech politických strán či mafie, asi by som nebol ďaleko od pravdy, keby som povedal, že podobné úlohy vykonávalo aj VS,“ načrtol. Dodal, že to zažil aj na vlastnej koži pri svojom „absurdnom obvinení“. Ako doplnil, po nástupe sa rozlúčil s desiatimi ľuďmi vo vedení. Odísť museli aj ďalší, ktorým dal podľa svojich slov šancu, no sklamali ho, keď pracovali v prospech bývalého vedenia aj po jeho nástupe.

Nový riaditeľ VS Róbert Kleštinec sa podľa Naďa chopil svojej funkcie veľmi dobre. Znížil napríklad hodnostnú úroveň. „Bolo absurdné, aby mal riaditeľ VS štyri hviezdičky, teraz to budú maximálne dve,“ uviedol minister s tým, že adekvátne sa upraví aj hodnostná úroveň ostatných. Zastaviť sa mali aj „šialené príplatky“.