Košický Arcus: 18 mŕtvych

"To, čo sa tam teraz deje, je hrozné,“ hovorí zúfalý syn. Jeho 78-ročnému otcovi v zariadení Arcus tiež potvrdili koronavírus. "Nevidel som ho niekoľko týždňov, ale čo je najhoršie, o zdravotnom stave otca takmer nič neviem,“ pokračuje. Lekárka, ktorej sa dovolal, mu venovala štyri minúty. Syn sa svoje meno bojí zverejniť, aby otcovi nepriťažil. Pravda má však jeho totožnosť k dispozícii.

Klienti Arcusu sú bez priamej lekárskej pomoci od polovice mesiaca. "Posledný raz bol v zariadení 17. januára doktor Ján Béreš, vtedy sme aj uzavreli celý areál. Ďalšia zmluvná lekárka Darina Čechová tam nebola od 10. januára,“ povedal čerstvo poverený riaditeľ zariadenia Vojtech Hintoš. "Zdravotnícky personál rieši stav klientov telefonicky,“ dodal Hintoš s tým, že ťažšie stavy konzultujú s infekčnou klinikou univerzitnej nemocnice.

S Čechovou sa Pravda pokúšala viackrát spojiť, nedvíha telefón. Rovnako ani doktor Béreš.

Prvý prípad sa v zariadení objavil v nedeľu 10. januára, viaceré pribudli v pondelok 18. januára, tesne pred plánovaným spustením očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19. V piatok 22. januára však župa oznámila päť úmrtí. Štyri dni na to, v utorok 26. januára, už informovala, že počet obetí v zariadení stúpol na 16. Včera pribudli ďalší dvaja mŕtvi.

Minulú sobotu, 23. januára, prišiel do Košíc intervenčný tím ministerstva zdravotníctva a otestoval klientov aj zamestnancov. Výsledky doteraz nie sú známe. Pravda zistila, že administratívnou chybou laboratórium nebolo schopné spárovať rodné čísla, takže sa nevie, kto má aký výsledok testu. Tento štvrtok sa testovalo znova. Niekoľko odberov poslali aj do Bratislavy, aby sa zistilo, či je v zariadení infekčnejšia britská mutácia vírusu. Tieto výsledky ešte nie sú k dispozícii.

V piatok však župan Rastislav Trnka ohlásil, že pozitívny výsledok na koronavírus má 50 zamestnancov a 89 klientov vrátane 18 obetí z celkového počtu 220. Inými slovami: viac ako tretina klientov ochorela na COVID-19. A hneď vyvracia falošné správy, že ľudia zomreli po očkovaní. Klientov zariadenia totiž vôbec neočkovali. "Očkovanie je odložené, kým sa stabilizuje situácia,“ vyhlásil župan s tým, že aktuálne sa vakcinujú iba zamestnanci v čase medzi pracovnými turnusmi. Zaočkovaných je 25 zo 160 zamestnancov.

„V prvom rade potrebujeme urobiť všetko pre to, aby sme zastavili úmrtia. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura nám pomohla zabezpečiť čerstvo zaregistrovaný liek ivermektín. Pacientom ho od piatka aj podávame. Pomáha zmierniť príznaky ochorenia u pacientov s najťažšími stavmi,“ pokračoval Hintoš.

Vo štvrtok do Arcusu prišli tri kyslíkové prístroje. "Jeden z nich už pomohol zachrániť klienta, ktorému sme ho poskytli do príchodu záchranky,“ pokračoval poverený riaditeľ.

Župan Trnka podotkol, že v Arcuse zomrelo za ostatných dvanásť dní viac klientov ako v ďalších dvanástich župných zariadeniach od začiatku pandémie. Aj preto sa Košický samosprávny kraj dohodol s riaditeľom Jurajom Briškárom na odchode k 1. februáru. Na jeho miesto prišiel Hintoš, ktorý však vedie aj zariadenie Via Lux v Košiciach-Barci.

Trnka tvrdí, že takto je pre neho vyvodená personálna zodpovednosť. "Či to pôjde až do trestnoprávnej roviny, to je širší problém, ktorý sa bude riešiť aj na ministerstvách. Nie je to jediné zariadenie na Slovensku, kde je taká situácia. Nechcem to teraz ďalej rozvíjať, je potrebné, aby sa stabilizovala situácia v Arcuse. Do budúcna to však nemôžem vylúčiť,“ dodal župan.

Poverený riaditeľ Hintoš sa snaží zabezpečiť lekárov, ktorí by za pacientmi prišli priamo do Arcusu. O klientov sa už teraz starajú zdravotné sestry, zdravotní asistenti a opatrovatelia. Do nemocnice bolo doposiaľ prevezených päť ľudí. „Ťažšie stavy konzultujeme s doktorom Martinom Novotným z infekčnej kliniky. Chceme zabezpečiť, aby raz týždenne odtiaľ chodil do zariadenia jeden lekár, aby zhodnotil stav klientov,“ plánuje Hintoš.

Okrem toho chcú v Arcuse aplikovať polymérovú dezinfekciu, ktorá zanecháva ochranný film na všetkých predmetoch v priestore a zabráni ďalšej kontaminácii.

Každé zo šiestich poschodí v Arcuse je samostatne izolované, o klientov sa stará šesť tímov zložených zo štyroch až piatich pracovníkov. Klientom aj jedlo nosia do izieb.

Personál sa mení v sedemdňových turnusoch, v zariadení zostáva 24 hodín denne. Od pondelka príde do Arcusu na výpomoc päť zamestnancov z Via Lux, štyria zamestnanci zariadenia Idea z Prakoviec a traja zamestnanci z Ondavy v Rakovci nad Ondavou. Cez humanitárnu organizáciu ADRA pomôže sedem pracovníkov a stabilnú výpomoc v zariadení už zabezpečuje intervenčný tím a medici.

Čitateľovi Pravdy, ktorý sa aj v redakcii sťažoval, že o svojom otcovi v Arcuse nemá takmer nijaké správy, dáva nedávno poverený riaditeľ Hintoš za pravdu. „Snažíme sa nastaviť aj komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, aby mali informácie o zdravotnom stave svojich príbuzných. Ministerstvo práce sme požiadali aj o pomoc psychológov,“ vysvetlil nový riaditeľ.