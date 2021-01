Zo zákazu do zákazu. Slovensko sa testovania a prísnych opatrení nezbaví

Covid automat vláda schválila v polovici decembra. Mal sa teda zapnúť po skončení zákazu vychádzania. Krajčí predpokladá, že vláda zavedie ďalší zákaz vychádzania. Covid automat mal prejsť do najhoršej, čiernej farby vo chvíli, keď bude v slovenských nemocniciach viac ako 2 500 pacientov s diagnózou COVID–19.

Toľko ich však bolo pred mesiacom, dnes ich je o tisícku viac. No ani minister zdravotníctva nepredpokladá, že situácia bude o 10 dní iná. Preto Konzílium odborníkov vyzýva občanov na používanie účinejších respirátorov typu FFP2, v hromadnej či verejnej doprave alebo v obchodoch sa odporúča nerozprávať a netelefonovať. Respirátor sa odporúča aj pri pohybe na verejnom priestranstve, kde nie je možné dodržiavať sociálny dištanc, teda dvojmetrové rozstupy.

Rovnako aj pre členov domácností osôb s podozrením na COVID–19 alebo s jeho potvrdením, pokiaľ žijú v tej istej miestnosti. Lekárske masky by mali mať aj zdravotníci, predavačky alebo taxikári.

Konzílium navrhuje, aby ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia, boli povinne v karanténe 14 dní. Testovanie, ktoré sa malo doteraz uskutočniť na piaty deň, sa tiež posunie na ôsmy deň.

Počas skríningu od 18. do 26. januára sa na Slovensku urobilo 2 974 323 testov, pozitívnych bolo 36 978. Spresnené údaje oznámil v piatok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Nitra a Bratislava, ktoré v stredu Krajčí spolu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) označili za lepšie okresy, teda s nižším výskytom vírusu, podľa piatkových finálnych výsledkov patria medzi okresy, ktoré by si mali testovanie povinne zopakovať. Krajčí povedal, že požiada o zmenu uznesenia vlády tak, aby obyvatelia Nitry a Bratislavy nemuseli od 3. februára mať pri sebe negatívny test. Z horšej polovice okresov pri celoplošnom testovaní vypadol okres Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, a preto by sa ich obyvatelia nemuseli znovu testovať.