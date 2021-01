Ľuďom, ktorí využili Mikasove výnimky, postih nehrozí. Ani Mikasovi

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti nezákonným vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva, ktoré prijal hlavný hygienik Jánom Mikas. Tie sa týkali najmä výnimiek, ktoré dovolili aj poslancom infikovaným koronavírusom prísť po vianočných sviatkoch do parlamentu, a podpredsedovi vlády Štefanovi Holému (Sme rodina) zasa mali pomôcť pri súkromných cestách za rodinou do Veľkej Británie.

Aké dôsledky bude mať rozhodnutie generálneho prokurátora, či môže byť Mikas sankcionovaný a čo hrozí ľuďom, ktorí tieto výnimky využili, vysvetľuje Šimon Hudák, advokát z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS.

Aké môžu byť dôsledky podania týchto dvoch protestov?

Úrad verejného zdravotníctva má dve možnosti. Protestom buď vyhovie, alebo nevyhovie. Ak im vyhovie, je povinný do 90 dní vyhlášky v sporných častiach zrušiť, alebo vykonať ich zmeny tak, aby boli v súlade so zákonom. Ak protestom nevyhovie, generálny prokurátor sa môže obrátiť na Ústavný súd s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov. Ústavný súd by mohol sporné časti vyhlášok zrušiť pre rozpor s ústavou a zákonom. Úrad verejného zdravotníctva musí generálneho prokurátora informovať o svojom postupe do 30 dní od doručenia protestov.

Ak sa potvrdí správnosť Žilinkových zistení, aké sú možné postihy pre Úrad verejného zdravotníctva?

Jednou z úloh prokuratúry je dohliadať, aby štátne orgány postupovali podľa zákona. Sankciou pre Úrad verejného zdravotníctva je už to, že nezákonný predpis môže byť zrušený či zmenený.

Nemôže byť ako úradník trestne stíhaný aj hlavný hygienik?

Právny poriadok neupravuje priamu zodpovednosť štátneho úradníka za prijatie nezákonnej vyhlášky. Zodpovednosť hlavného hygienika je predovšetkým politická. Jeho menovanie a odvolanie je v kompetencii vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva, ktorý tak robí na návrh ministra zdravotníctva. Skôr ako trestanie osôb zodpovedných za prijatie nezákonného predpisu vo všeobecnosti považujem za dôležitejšie to, aby bol takýto predpis z právneho poriadku čo najskôr stiahnutý, aby nespôsobil nezvratné zásahy do práv občanov a ak by ich aj spôsobil, aby sa občania mohli domôcť nápravy či kompenzácie.

Generálny prokurátor označil za nezákonné tie časti vyhlášok, ktoré sa týkali výnimiek. Znamená to, že ostatné časti vyhlášok budú naďalej považované za zákonné a teda aj platné?

Generálny prokurátor napadol iba časť vyhlášok týkajúcich sa udeľovania výnimiek. Zvyšné časti považuje za súladné so zákonom. Ak by došlo k zrušeniu napadnutých častí vyhlášok, zvyšných častí sa to nedotkne. Vyhlášky sú momentálne stále platné a účinné v celom znení, vrátane častí napadnutých generálnym prokurátorom.

Ak nejaký občan dostal pokutu na základe týchto vyhlášok, môže sa niekde sťažovať? Môžu postihy plynúť aj ľuďom, ktorí tieto nezákonné výnimky využili?

Keďže napadnuté časti vyhlášok sa týkajú iba udeľovania výnimiek, nepredpokladám, že by bol niekto pokutovaný za to, že mu bola udelená výnimka. Udelenie výnimky právne znamená, že niektoré pravidlá pre danú osobu neplatia a výnimka ju chráni pred udelením sankcie. Ak dôjde k zmene vyhlášok, tak len v budúcnosti. Ľuďom, ktorí už výnimku dostali a využili ju, postih nehrozí. Udeľovanie sankcií spätne nie je možné, zvlášť nie v prípade, ak sa občania spoliehali na to, že vyhlášky sú v poriadku.