NAKA zatýka a Fico hovorí o „gestapáckych metódach“ na objednávku Matoviča

Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica ide o „gestapácke metódy" a vidí za tým politické motívy a objednávku zo strany premiéra Igora Matoviča (OĽANO).

„Chceme vzniesť oficiálny protest v mene všetkých ľudí na Slovensku proti týmto gestapáckym metódam, ktorých sme svedkami," povedal Fico a podotkol, že to nebolo potrebné, lebo všetci zadržaní by dobrovoľne prišli vypovedať, ak by ich o to požiadali. Kritizoval i vystúpenie prokurátorov, ktorí sa podľa neho len snažili presvedčiť verejnosť, že viacerí zadržaní nie sú vo väzbe len na základe výpovede takzvaných kajúcnikov.

Remišová odmietla, že má vláda svojich ľudí vo vedení orgánov činných v trestnom konaní. Pripomenula, že nový šéf polície Peter Kovařík pôsobil na Úrade vlády SR za čias Fica. Verí, že bude riadiť políciu nezávisle, nestranne a policajti budú mať voľné ruky. Pripomenula tiež, že generálneho prokurátora Maroša Žilinku zvolili aj hlasmi opozície a vo vedení NAKA ostáva nominant exprezidenta polície Milana Lučanského.

Obaja tým reagovali na akciu Mýtnik, v rámci ktorej zadržala Národná kriminálna agentúra v piatok 29. januára bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho a ďalších osem osôb. Zadržaní boli v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Okrem Imreczeho sú stíhaní aj bývalý šéf IT sekcie Finančnej správy Milan Grega a Jana Rovčaninová a podnikateľ Peter Brhel za zločin prijímania úplatku.

„Táto vláda dostala mandát na to, aby očistila Slovensko od korupcie. Faktom je, že nominanti Smeru končia zaradom vo väzení. Desiati z 18-tich obvinených v rôznych kauzách sa navyše priznali, že dávalo alebo prijímali úplatky," uviedla Remišová.

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) začne v nedeľu o 12:00 rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na väzobné stíhanie spomínanej štvorice. Prokurátor pre nich žiada väzobné stíhanie.