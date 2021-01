Vyšetria smrť Lučanského? Mnohí neveria, Matovič hovorí o platenej kampani

Takmer traja z desiatich opýtaných neveria, že za súčasnej vlády sa vyšetrí smrť generála Milana Lučanského. Približne rovnaký počet si chce počkať na výsledky vyšetrovania a nerobiť predčasné závery. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Výsledky prieskumu prezentovali v relácii Na telo TV Markíza, kde bol hosť premiér Igor Matovič.

Agentúra položila v polovici januára 1 005 respondentom otázku: Ktoré z nasledujúcich tvrdení, ktoré sa týkajú úmrtia Milana Lučanského najviac zodpovedá vášmu názoru na túto udalosť?

1. Parlamentná opozícia (Hlas, Smer, Kotlebovci) tento prípad zneužíva na vytĺkanie politických bodov.

Túto možnosť si zvolilo 9,7 % respondentov.

2. Mali by sme počkať na oficiálne závery vyšetrovania a nerobiť predčasné závery o tejto udalosti.

Túto možnosť si zvolilo 28,1 % respondentov.

3. Kauzu nesledujem, vôbec ma to nezaujíma/neviem.

Túto možnosť si zvolilo 16,5 % respondentov.

4. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková mala pre kauzu odstúpiť.

Túto možnosť si zvolilo 16,8 % respondentov.

5. Neverím tomu, že sa za súčasnej vlády dá zistí skutočná pravda.

Túto možnosť si zvolilo 28,9 % respondentov.

Premiér Matovič v relácii uviedol, že jeho odpoveď by kombinovala prvé a druhé tvrdenie, teda, že si treba počkať na vyšetrenie kauzy a tiež, že opozícia politikárči. Podľa neho pri „tak masívnom zneužití nešťastnej smrti Lučanského sú tie čísla ešte relatívne optimistické“. Podobné by podľa neho boli aj v iných kauzách v minulosti. Uviedol tiež, že „bola to masívna propaganda, ktorá nebola určite zadarmo, ktorá bola robená najmä na sociálnych sieťach“.