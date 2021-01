Imrecze, Brhel a spol. mali štát pripraviť o 42 miliónov

Bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze je obvinený z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Podľa policajného uznesenia mal pripravovať výberové konania IT firmy na mieru. Prípad podľa vyšetrovateľov súvisí s IT tendrami na nákup informačných systémov za milióny eur. Celková škoda štátu za dohodnuté obchody by mala presiahnuť 42 miliónov eur.

Obvinený je aj bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan Grega a konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová. Peter Brhel je obvinený z brania úplatku. Sudca Špecializovaného trestného súdu nakoniec o väzbe rozhodne v pondelok o 12.30. Prokurátor všetkým navrhuje väzbu – aj pre možné pokračovanie v trestnej činnosti, z dôvodu úteku i možného ovplyvňovania svedkov.

Imrecze obvinenia popiera

„Môj klient popiera obvinenie, nedopustil sa tohto trestného činu,“ vyhlásil v nedeľu po Imreczeho výpovedi jeho obhajca Juraj Gavalec. Na obvinenie podľa neho chýba dosť podstatných náležitostí. Gavalec dodal, že jeho klient spolupracuje, no ozrejmil, že "to neznamená, že sa priznal“. Imrecze sa podľa neho vyjadril ku všetkému, čo sa mu kladie za vinu a snaží sa jednotlivé záležitosti vysvetľovať.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Policajný sprievod priviezol na súd do Pezinka obvinených z kauzy Mýtnik.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Ivan Majerský, Pravda

Obvinenia sa týkajú utajených zákaziek za milióny eur na Finančnej správe z čias posledných dvoch vlád Smeru, pričom zmluvy boli v utajenom režime.

Podľa vyšetrovateľov mali obvinení pracovať ako organizovaná skupina. Z obvinenia vyplýva, že sa mali medzi sebou dohodnúť, rozdeliť si úlohy a následne mali zabezpečiť obsadenie riadiacich funkcií Finančnej správy. Takto sa údajne dostali k manipuláciám so zabezpečením dodávok softvérových systémov.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Medzi predvedenými bola v nedeľu aj konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Pravda, Ivan Majerský

Proti Imreczemu vypovedal aj Ľudovít Makó, bývalý šéf kriminálneho úradu Finačnej správy. „Z výpovede jednoznačne vyplýva, že dodávky IT systémov, a to priamym zadaním v utajovanom režime, na čo bol oprávnený prezident Finančnej správy, boli uskutočnené spoločnosťou Allexis, ktorú ovládal Michal Suchoba,“ tvrdí vyšetrovateľ.

IT na mieru

Dodávky softvéru sa mali uskutočňovať cez spoločnosť Allexis, ktorej spolumajiteľmi sú Suchoba a Jozef Brhel. Firma v minulosti prišla o bezpečnostnú previerku. Suchoba sa údajne snažil vydierať podnikateľa Mariana Kočnera. K tejto informácii sa vyšetrovatelia dostali z nahrávky z Kočnerovho telefónu. Suchoba si mal od Kočnera pýtať peniaze za to, že mu nebude Finančná správa kontrolovať daňové priznania. Kočner sa v nahrávke odvoláva, že "má všetko dohodnuté s predsedom strany Smer Robertom Ficom a v minulosti pomohol aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému“.

Podľa Richarda Biročáka sa jeho klientka Rovčaninová nemala prečo priznať. Dodal, že konateľka Allexis sa na súde vyjadrila, ako vnímala celý skutok. „Ona nemala porušiť akú povinnosť. Je konateľkou obchodnej spoločnosti a jej nebola zákonom uložená nejaká povinnosť. Podpísala nejaké zmluvy a my si myslíme, že tie zmluvy boli naplnené. Štátu priniesli vyše dve miliardy a nevidíme, že by sme v tomto smere urobili niečo zle,“ dodal Biročák.

Jozef Brhel je údajne na Kanárskych ostrovoch a Michal Suchoba v Abú Zabí.

Jozef Brhel cez svojho hovorcu deklaroval, že keď ho polícia vyzve, vráti sa domov. Suchobov obhajca Biročák nevie, či sa jeho klient vracia na Slovensko. Osobne s ním nehovoril. „Komunikujem s jeho mamou a tá ma len poverila, aby som ho zastupoval v tomto konaní. Uvidíme, čo bude ďalej,“ povedal Biročák.