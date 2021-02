Testovanie jedno za druhým. Pravidlá nie sú jasné

Od budúceho pondelka by sa na Slovensku mal spustiť Covid automat. Ten v podstate určuje opatrenia na základe epidemiologického rizika po jednotlivých okresoch. V akej forme, to zatiaľ presne nevedno, keďže by sa mali sprísňovať parametre na prepínanie farieb. Najhoršia je čierna farba, keď platí IV. stupeň varovania. Podľa aktuálnej situácie by čierne mali byť všetky okresy. Potom nasledujú tri odtiene červenej, dva žltej a zelená, keď sa situácia v okrese len monitoruje.

Pri štvrtom stupni nie je určený interval testovania, v troch červených je. Najslabšia červená, takmer ružová, hovorí, že v okrese by sa malo testovať každé tri týždne, silnejšia červená zasa vyžaduje testovanie každých štrnásť dní a v silno červenej, o ktorej niektorí politici hovoria ako o bordovej, sa vyžaduje test nie starší ako sedem dní. Testujú sa deti od druhého stupňa základných škôl.

Krajčí upozornil, že by sa mali sprísňovať parametre, podľa ktorých sa bude prepínať farba, teda jednotlivé stupne varovania. Ako, to bude možno jasnejšie až tento týždeň. Poukázal pritom na fakt, že sa stále nezmenšuje počet hospitalizovaných. V sobotu bolo hospitalizovaných 3 243 ľudí, u ktorých bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Z toho 273 pacientov bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 307 na pľúcnej ventilácii.

Koalícia však akoby sa nevedela celkom zhodnúť v názore na plošné testovanie. Viacerí predstavitelia vládnych strán sa vyjadrili, že už nebudú súhlasiť s celoplošným testovaním. V diskusnej relácii televízie Markíza však premiér Matovič svojich partnerov prirovnal k materskej škôlke. "My sme sa dohodli, že od 8. februára platí Covid automat, a platí, čo z neho vyplynie,“ povedal premiér.

O Covid automate by sa malo hovoriť v pondelok na koaličnej rade.

Covid automat hovorí o opatreniach na úrovni okresov, ale v prípade, že je situácia zlá, tak na území celého štátu. Podľa súčasných čísiel hospitalizovaných a rastu počtu nakazených je celé Slovensko v najhoršom čiernom stupni. Aby mohla byť krajina v nižšom stupni, musel by v prvom rade kľúčový parameter – počet hospitalizácií – klesnúť pod hranicu 2 500, v súčasnosti je nad tritisíc.

Testovať sa bude aj v školách

O týždeň by sa mali otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Teraz sú otvorené len pre deti rodičov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Zrejme však bude potrebné, aby sa rodičia týchto detí preukázali negatívnych testom.

Matovič tvrdí, že by bol rád, keby sa školy otvorili čo najskôr. "Aspoň prvé a druhé ročníky,“ dodal.

Ďalšie otváranie bude zrejme závisieť opäť od testovania. Ministerstvo školstva rozbehlo verejné obstarávanie kloktacích testov. V podstate by deti kloktali slanou vodou a výplach by sa testoval PCR metódou. Možno to urobiť pre každého žiaka jednotlivo, prípadne aj pre celú triedu. Ak by sa v taketo spoločnej vzorke objavil vírus, museli by sa žiaci pretestovať po jednom.

V decembri sa kloktanie pilotne uskutočnilo na troch školách. Napriek tomu mu však Matovič nedáva celkom zelenú. "Zdajú sa mi prehnané sumy, za ktoré by mohli tie testy obstarať,“ povedal premiér.

Vláda pritom na kloktacie testy pre školy už vyčlenila 22,4 milióna eur. V nich je však zarátaná aj distribúcia testovacích kitov, zber, vyhodnotenie testov, aj prípadné opätovné individuálne vyhodnotenie spolu s oznámením výsledkov. Podľa pôvodného plánu by sa o celé testovanie postarala firma, pri testovaní by nemusel byť ani zdravotník.

Premiér však pripomenul, že by sa mohli zaobstarať aj antigénové testy, ktoré sa však "nemusia zavádzať tak hlboko do nosohltana“. Ster sa robí iba z prednej steny nosa, a preto nie je taký invazívny ako testy pri plošnom testovaní.

V polovici okresov treba certifikát

Ešte do stredy platia certifikáty z prvého kola testovania v rámci skríningu. Od 3. februára budú obyvatelia z 36 okresov potrebovať čerstvý certifikát, ktorý nebude starší ako sedem dní. Preto sa cez víkend opäť vo veľkom testovalo.

Výnimku dostali iba Bratislava a Nitra. Aj to len preto, že v piatok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) oznámil, že sa akosi zle spočítali výsledky. V 36 tzv. lepších okresoch budú platiť pravidlá ako pred stredou 27. januára. Obyvatelia teda môžu napríklad chodiť do práce alebo na vychádzku v rámci okresu bez aj negatívneho testu. Naopak, v 36. tzv. horších okresoch, v ktorých skríning odhalil viac infikovaných, bude potrebné mať opäť nový certifikát o negativite. Ten však nesmie byť starší ako sedem dní.

Krajčí dodal, že na rokovaní vlády navrhne, aby pre Bratislavu a Nitru, ktoré spolu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) v stredu ohlasovali ako zelené, no v piatok sa po prepočítaní, či skôr dopočítaní všetkých výsledkov dostali medzi červené okresy, platila výnimka a jej obyvatelia nepotrebovali nový certifikát od stredy.

V podstate na celom Slovensku sa počas víkendu opäť testovalo. Aj preto, lebo ten, kto chodí do práce v horšom okrese, jednoducho potrebuje tiež čerstvý test.

V tejto súvislosti vyzvala Únia miest Slovenska vládu, aby vychádzala iba z overených a finálnych výsledkov. Žiada, aby ďalšie rozhodnutia v súvislosti s opatreniami a testovaním vláda oznamovala včas a zrozumiteľne odkomunikovala podmienky.

Liptovský Mikuláš patril medzi červené okresy, v piatok po prepočítaní sa dostal medzi zelené okresy. Primátor mesta Ján Blcháč na sociálnej sieti informoval, že v sobotu testovanie v meste aj spustili. Ale otestovať sa prišlo asi len 60 percent ľudí v porovnaní s minulou sobotu. "Spolu s Červeným krížom a vojakmi sme boli pripravení na dvojdňové testovanie. Keďže náklady nám nepokryjú dvojdňovú prevádzku odberných miest, testovanie sa skončilo v sobotu o 20.00,“ napísal primátor.

Lacnejšie respitárory

Podľa Matoviča sa zrejme zavedie systém, že ľudia, ktorým oznámia pozitívny výsledok testu, dostanú automaticky aj balíček respirátorov.

Tie by sa mali dať kúpiť aj v obchodných reťazcoch – bez obchodníckych marží. "Pandémia sa zásadne nedotkla obchodných reťazcov. Toto by mohol byť ich príspevok, že by za to nič nechceli,“ dodal s tým, že vraj sa o téme cien respirátorov rokuje.

Keď pred časom minister Krajčí odporúčal, aby ľudia prišli na testovanie s respirátormi, aby znížili riziko, že sa infikujú priamo na odberných miestach, strhla sa bitka v jednom z reťazcov o zlacnené respitárory. Premiér si vtedy zo snímok tlačenice a strkanice pri regáloch s respirátormi robil žarty na sociálnej sieti.

Teraz však dodal, že na dohode s obchodnými reťazcami sa pracuje.