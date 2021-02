Nemocnica nemala dobré injekčné striekačky, vyhodili 700 dávok vakcíny

V trnavskej nemocnici preto vyhodili okolo 700 dávok vakcíny proti koronavírusu. Zdravotnícke zariadenie tvrdí, že o dávky nechcelo prísť, lenže nová objednávka injekčných striekačiek neprišla načas, a tak z ampuliek nemohli vytiahnuť šiestu dávku.

Fakultná nemocnica Trnava spustila očkovanie 5. januára a zaočkovali približne päťtisíc ľudí. No na očkovanie používali nevhodné typy striekačiek, ktoré nedokázali z ampulky vytiahnuť šesť dávok vakcíny.

Odporúčanie Európskej liekovej agentúry, ktorá hovorí o tom, že z jednej ampulky sa namiesto piatich dá získať až šesť dávok vakcíny, prišlo 8. januára. Aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že na to, aby bolo možné z jednej liekovky extrahovať šesť dávok vakcíny, je potrebné používať striekačky a ihly s nízkym mŕtvym priestorom.

Štátny úrad na kontrolu liečiv vtedy upozorňoval, že na "vytiahnutie“ šiestej dávky z liekovky nemožno použiť štandardné striekačky. "Ak objem v liekovke po extrakcii piatich dávok nie je dostatočný na podanie šiestej dávky v objeme 0,3 mililitra, liekovku spolu so zvyškovým obsahom je nutné zlikvidovať,“ píše úrad s tým, že zvyškové vakcíny sa nemôžu zlievať dohromady a použiť na očkovanie. Aj preto, že vakcína, ktorá sa po nariedení nepoužije do šiestich hodín, sa musí zlikvidovať.

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave však nemali správne injekčné striekačky. Pritom ešte 13. januára pre denník Pravda hovorca nemocnice Matej Martovič uviedol, že „nemocnica má dostatok ihiel a striekačiek na vakcináciu“. To, že používajú nevhodné striekačky, si uvedomovali, no ospravedlňovali sa cieľom zaočkovať čo najväčší počet ľudí.

V piatok 29. januára Martovič na otázky Pravdy odpovedal, že "keď boli vydané nové odporúčania, tak z nemocnice objednali špeciálne striekačky“. „Lenže v tom čase bol dopyt na trhu po týchto striekačkách vysoký a náš dopyt nemohol byť uspokojený ihneď,“ vysvetľuje Martovič.

Striekačka vhodná na vakcináciu na Slovensko neputuje z druhého konca sveta, vyrábajú sa totiž vo fabrike Chirana T.Injecta v Starej Turej. To je 50 minút od trnavskej nemocnice.

Chirana sa už počas leta pripravila na masívne dodávky injekčných striekačiek pre štát. „Upozorňovali sme, že vzhľadom na očakávanie masívneho očkovania by si štát mal včas objednať dostatočné množstvá vakcinačných komponentov. Striekačky od Chirana T.Injecta umožňujú z jednej ampulky vakcíny aplikovať schválených šesť dávok vakcíny,“ potvrdil pre denník Pravda mediálny zástupca podniku Karol Wolf.

Do Trnavy boli nové striekačky doručené až o tri týždne neskôr, ako sa zmenilo nariadenie o počte dávok, ktoré sa dajú vytiahnuť z jednej liekovky.

„Dovtedy sme pokračovali očkovaním pacientov piatimi dávkami. Dňa 28. januára nám boli doručené nové striekačky s nízkym mŕtvym priestorom,“ uzavrel Martovič, pričom očkovať so šiestimi dávkami začali od 29. januára.

Zlá objednávka aj u susedov

Nepripravené vakcinačné centrá postihli aj Českú republiku. Keďže nemajú domácu výrobu, objednali si ihly z Číny. Tie však nie sú vhodné na očkovanie.

Takmer dva milióny striekačiek za 200-tisíc eur majú pevnú ihlu a podľa predsedníčky Českej asociácie sestier Martiny Šochmanovej sa považuje podávanie vakcíny takouto striekačkou za absolútne nevhodné, pretože sa tým zvyšuje napríklad riziko infekcie.

„Ak s ihlou vstupujete do fľaštičky s očkovacou látkou, tak ju otupíte. Ak ňou potom ešte vstupujete do svalu, tak sú to dva vstupy,“ vysvetlila. Upozorňuje, že aplikácia otupenou ihlou tak môže byť aj bolestivejšia.

Čínske striekačky pritom majú dvojnásobný objem a naťahovanie očkovacej látky do nich môže byť menej presné.

Lepšie je preto používať menšie inzulínky, ktoré dokážu natiahnuť jeden mililiter očkovacej látky. „Inzulínky majú jasnú stupnicu, kde úplne presne odtiahnete tú potrebnú dávku, to znamená 0,3 mililitra,“ doplnila predsedníčka Českej asociácie sestier.