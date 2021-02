NÁZOR: Atómovku vymení premiér za automat. Rozstrel s analytikom prehral

Na začiatku bol nápad s blackoutom, vypnutím Slovenska, kým vírus nezmizne. Potom premiér Igor Matovič našiel záľubu v plošnom testovaní, ktoré nazval atómovou zbraňou proti koronavírusu. Keď sa národ stal alergický na slovo plošné testovanie, nazval ho skríningom. Od budúceho týždňa má namiesto atómovky v rukách (kovid) automat. Ten je v najhoršej čiernej farbe blackoutom a v troch miernejších červených plošným testovaním. Ideálna zbraň – len či o tom vie aj vírus?

Posadnutosť plošným testovaním a viera, že to nám pomôže, povzbudila premiérovo sebavedomie, že nedávno vyzval na „rozstrel“ matematického analytika Ivana Bošňáka, ktorý je jedným z ľudí stojacich za iniciatívou Dáta bez pátosu. Iniciatíva analyzuje koronavírusové dáta, sleduje na nich správanie vírusu a snaží sa predpovedať, kde sa situácia zhoršuje a kde by bolo rozumné zasiahnuť – uzáverou, testovaním. Pre Matoviča je to partia ľudí, ktorí chcú od stola rozdávať rozumy a jediný spôsob, ako zistiť ohniská nákazy, je podľa neho plošné testovanie.

VIDEO: Premiér vyzýva dátových analytikov na rozstrel.

Premiér pred skríningom vyzval dátových analytikov na súboj: „Tri tvrdenia dátového analytika: na konci januára budeme mať 7-dňový priemer 2000 testov – ja verím, že týmto projektom ukážeme, že dokážeme výrazne situáciu zlepšiť a dovolím si tvrdiť, že to číslo bude výrazne výrazne lepšie ako to, čo vypočítal on, čo by nás čakalo len s lockdownom. Zároveň si dovolím tvrdiť, že aj vo februári budeme mať výrazne lepšie čísla z PCR testovania ako 1500 (7-dňový priemer) a k tretej vete ‚Deti stále doma‘ dovolím si tvrdiť, že vo februári deti budú doma a urobíme všetko preto, aby práve týmto projektom s názvom Zachráňme spolu životy, by sme aj deti dostali do školy už od začiatku februára.“

Je to rozstrel vlády a dátových analytikov, ktorý tvrdia, že netreba plošné testovanie a ja tvrdím, že čísla budú „výrazne, výrazne lepšie“ dodal premiér.

Skutočnosť na začiatku februára? Žiadne „výrazné výrazné“ zlepšenie sa nekoná, podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sa situácia zhoršuje, dokonca tak, že chce prevziať zo zahraničia nápad kontrolovať ľudí SMS-kami. Nápad dokonca ešte vylepšený – SMS-ky nemajú slúžiť na oznámenie, ale ako žiadosť, aby niekde v nejakej centrále niekto veľkodušne rozhodol, či dotyčná osoba môže vytiahnuť päty z domu. Zatiaľ tento nápad, zdá sa, rezonuje najmä v centrále OĽaNO – Krajčí ho navrhol, Matovič nezavrhol a minister vnútra Roman Mikulec už húta, ako by sa to dalo urobiť.

SMS-kový nápad vyrazil dych aj šéfke strany Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorá okrem iného žiada, aby sa na debate o boji proti koronavírusu zúčastnili aj analytici, ktorí kroky vlády často kritizovali. Čiže tí, s ktorými vedie boj Igor Matovič, tí, ktorých vyzval na súboj, tí, s ktorými ho v tomto konkrétnom prípade prehral. Viackrát sme sa už presvedčili, že takéto prehry premiér neodpúšťa.

Odborníci mu pritom už mesiace ponúkajú aj inú alternatívu ako celoplošné testovanie – hasenie ohnísk nákazy a prísny lockdown tam, kde je to treba. Lebo lockdown, alebo inými slovami obmedzenie mobility a kontaktu osôb je to, čo pomáha. Testovanie v ohniskách a na miestach, kde sa stretáva viac ľudí (ako sú firmy), má v prvom rade za úlohu vychytať tých, ktorých je potrebné izolovať, aby sa vírus nešíril. A kontrolovať, či tí, ktorí majú byť v karanténe, v nej naozaj sú.

Bohužiaľ, premrhali sme nielen leto, keď sa zdalo, že koronavírus bola len epizódou, ale aj jeseň a začiatok zimy, keď sa fetišom stalo plošné testovanie a robenie si schválností s koaličným partnerom. A tak možno skončíme pri SMS-kách, hre s kovid automatom, prípadne pri ďalších importovaných nápadoch. Je ešte nádej na reštart?

***

1.

Rivalita dvoch najviditeľnejších postáv koalície – Igora Matoviča (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS) – dosiahla takú mieru, že bude potrebné to v krátkom čase riešiť, tvrdí v relácii Márie Hlucháňovej Ide o pravdu europoslankyňa a členka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Ako si to predstavuje a čo to môže znamenať?

***

2.

Premiér Matovič vyhrotil konflikt so Sulíkom tak, že ho obvinil zo zodpovednosti za smrť tisícov ľudí a zo škôd za jednu miliardu eur. Prvýkrát ale pripustil, že niekto by mohol za to obviňovať aj jeho. Bolo to však také priznanie/nepriz­nanie. Pozrite si, ako to premiér sformuloval…

***

3.

„Kde sa stratilo to pekné heslo: Chránim seba, chránim teba?“ pýtala sa Pravda profesora Vladimíra Krčméryho. „Stratilo sa v čase, keď sme mali kĺzavý medián jeden. Teda v júni, v júli. Je to ako keď pustíte psa z reťaze, tiež zabehne ďalej, ako chcete. Občania rýchlo zabudli na Bergamo a Miláno,“ uviedol. Strata autority vedie k chaosu, podotkol k situácii na Slovensku.

***

4.

V prvej línii boja s koronou sú zdravotníci. „Máme pacientov s veľmi ťažkým priebehom ochorenia na COVID-19, a máme veľa úmrtí. Niektorí zdravotníci toľko mŕtvych pacientov ešte nezažili a sú vo veľkom strese,“ opísal situáciu v relácii Ide o pravdu lekár Martin Paulo, ktorý je výkonným riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

***

5.

Minister financií Eduard Heger ohlasuje veľkú daňovú reformu, ktorá by mala znížiť zdanenie práce a zároveň zdražiť spotrebu a zvýšiť daň z nehnuteľností. Ľudia sa musia pripraviť na to, že za svoje domy, byty či pozemky budú platiť oveľa viac ako doteraz. Rok 2021 by mal byť o daňovej reforme, hovorí Heger a predpokladá, že zmeny by platili od roku 2022.

***

6.

Do parlamentu prišiel vyjadriť svoj názor človek so sekerou. Na záberoch z bezpečnostnej kamery sa zrazu rozbehne a snaží sa preniknúť do budovy NR SR, ochranka ho však spacifikovala. Už je obvinený z trestného činu útoku na orgán verejnej moci v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva. Hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

***

7.

Čo musíte a čo nie, keď vaše auto zastaví polícia? Kedy vám môže zobrať papiere? Musíte im otvoriť kufor a ukázať batožinový priestor? Akú najvyššiu pokutu vám môžu dať a kedy vám môžu zobrať vodičský či technický preukaz? Zistíte to v relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo s Katarínou Kasalovou z advokátskej kancelárie MPH.

***

8.

Koncom januára bolo na Slovensku bláznivé počasie. Niekde slnko, niekde naváľalo snehu – ako v Košiciach.

***

9.

Úroky sú nízke, ale je naozaj ľahké hypotéku získať? Akých chýb sa vyvarovať? Vyberať najskôr úver alebo nehnuteľnosť? A je lepšie úver splatiť skôr, alebo ho natiahnuť na celých 30 rokov? V relácii Mariana Nitona Ide o peniaze vam poradí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery FinGO.sk.