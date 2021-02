Vakcíny proti covidu by sa mohli vyrábať na Slovensku, štát už rokuje s farmafirmami

Vakcíny proti ochoreniu covid-19 by sa mohli vyrábať na Slovensku. Štát o tejto možnosti už rokuje s farmafirmami.

Aj keď slovenská spoločnosť Axon Neuroscience pracuje na vlastnej vakcíne proti vírusu SARS-CoV-2, k výsledku sa pravdepodobne nedostane tak skoro.

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar konštatoval, že podľa medializovaných informácií slovenskí vedci vyvíjajúci vakcínu nedostali od štátu nejakú výraznejšiu podporu.

To je podľa neho jeden z dôvodov, prečo tu výskum nenapreduje tak rýchlo, ako u premiantov v zahraničí. Šancou pre Slovensko by mohla byť dohoda so spoločnosťami, ktoré už vakcíny vyrábajú.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí pre portál vZdravotníctve.sk potvrdil, že štát má eminentný záujem, aby sa na Slovensku vyrábali vakcíny od konzorcia Pfizer a BioNTech, ako aj od spoločnosti Moderna. Krajčí uviedol, že o tejto možnosti už štát rokuje. „Nebudem to viac konkretizovať, ale potvrdzujem, že máme eminentný záujem,“ doplnil.

Na Slovensku dostalo prvú dávku vakcíny proti Covidu 124 719 osôb, druhú dávku dostalo 9 486 ľudí, celkovo bola podaná vakcína už v 134 205 prí­padoch.