Komisia skúma okolnosti pobytu Lučanského vo väznici v Prešove

„Mal som nejaké pochybnosti medzi písomnými materiálmi a videom, ktoré sme videli, tak by som sa chcel opýtať, ako to je. Máme mlčanlivosť, takže nerád by som nejako konkretizoval, ale sú tam nejaké nezrovnalosti, ktoré sa možno budú dať jednoducho vysvetliť. Určite budem chcieť vidieť priestor ciel, kde bol generál Lučanský umiestnený, miestnosti, v ktorých sa pohyboval, pretože na záznamoch sme to nevideli. Stále sa vynárajú nové otázky,“ uviedol člen komisie Milan Laurenčík (SaS).

Podľa ďalšieho člena komisie Juraja Krúpu (OĽANO) jednotlivé otázky vychádzajú z informácií, ktoré im boli doteraz poskytnuté, ako aj z videozáznamov. „Chceme si všetky veci porovnať a potvrdiť si, či všetky detaily a informácie, ktoré sme dostali, sedia alebo sú tam nejaké nezrovnalosti. Budeme sa pýtať aj ľudí, ktorí boli pri zásahu, či postupovali, ako mali,“ povedal Krúpa.

„Určite budem chcieť vidieť kamerové záznamy, lebo nie všetky sme videli na ministerstve spravodlivosti. Máme si prehliadnuť aj celu a sme zvedaví aj na odpovede, ktoré nám príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) dajú priamo na mieste,“ doplnila členka komisie Denisa Saková (nezaradená), s tým, že dvaja členovia komisie do Prešova v pondelok neprídu, keďže sú podľa jej informácií v karanténe po kontakte s iným pozitívne testovaným poslancom. Ako povedala, pred vstupom do väznice ich majú všetkých testovať antigénovými testami.

„Chceme vedieť, ako došlo k prvotnej udalosti a vlastne ako to bolo s nešťastným posledným dňom pána generála Lučanského v tejto väznici. Myslím si, že to budeme konfrontovať s kamerovými záznamami, ktoré sme videli. Určite budeme chcieť vidieť priestory, v ktorých sa pohyboval. Budeme sa pýtať riaditeľa väznice, ako je to s percentuálnym pokrytím kamerami a so záznamami, lebo to sú veci, ktoré sme doteraz nemali zodpovedané,“ dodal člen komisie Marian Kotleba (ĽSNS).