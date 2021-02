Jankovskej priotrávenie preventívne evidujú ako pokus o samovraždu

Z preventívneho dôvodu sa eviduje prípad väzobne stíhanej Moniky Jankovsje ako pokus o samovraždu. Po pondelkovom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že z vyjadrení obvinenej takýto zámer nevyplýva.

„Z informácií, ktoré máme na základe vyjadrenia obvinenej, vyplýva, že nemala žiadny úmysel, ktorý by súvisel so suicidálnym plánom. S ohľadom na to, že bola požitá väčšia dávka liekov ako tá, ktorá bola nariadená lekárom, sa javí, že mohla mať iný zámer ako ten, že chcela mať pokojnejší spánok,“ dodala Kolíková. V tejto súvislosti zriadila komisiu na preskúmanie postupov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Video: Ministerka Kolíková k prípadu Moniky Jankovskej (Video od 9:35)

Ministerka má informácie, že Monike Jankovskej bola poskytovaná dávka liekov v týždňových intervaloch. „Neplatí pravidlo, že by sa poskytovali lieky na dennej báze a boli požité pred príslušníkom zboru,“ spresnila s tým, že sa rozhodla prehodnotiť štandardy podávania liekov väzobne stíhaným a väzneným osobám.

Kolíková dodala, že lieky, ktoré boli Jankovskej takto poskytované, by nemali ani pri nadmernom požití spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Monika Jankovská je podľa ministerky momentálne hospitalizovaná v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

V nedeľu (31. 1.) krátko predpoludním príslušníci z ústavu Banská Bystrica pri komunikácii s obvinenou spozorovali, že nereaguje obvyklým spôsobom. Hovorca MS SR Peter Bubla doplnil, že obvinená bola na základe odporučenia ústavného lekára vyšetrená vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

Monika Jankovská je vo väzbe od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica 22. januára 2021 nevyhovel jej žiadosti o prepustenie z väzby.

Obvinená koncom novembra 2020 dva dni vypovedala pred vyšetrovateľom NAKA v Nitre. Podľa medializovaných informácií mala priznať svoje kontakty s podnikateľom Marianom Kočnerom či zásahy do rozhodovania súdov.

Príslušníci NAKA zadržali 11. marca minulého roka 13 sudcov v rámci akcie Búrka. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Monike Jankovskej po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Od septembra 2020 je obvinená aj v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima.