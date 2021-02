Vláda stráca kontrolu nad vírusom. Zvládne ho SMS-kami?

Počet pacientov v nemocniciach zlomil nový neradostný rekord: hospitalizovaných je už 3 653 ľudí. O týždeň by sa mal skončiť núdzový stav a zákaz vychádzania. Namiesto uvoľňovania opatrení však minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) hovorí o prísnejších opatreniach. Podľa neho by ľudia mohli SMS správami žiadať o dovolenie, aby mohli opustiť svoj domov.

Vláda preto uvažuje nad predĺžením núdzového stavu a sprísnením zákazu vychádzania, ktoré sa končia v nedeľu 7. februára o polnoci. Aj preto, lebo nemocnice sú opäť na pokraji kolapsu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vyhlásil, že „nie si je istý, dokedy to budú zdravotníci zvládať“.

Krajčí pripustil, že prísnejší zákaz vychádzania by sa mal kontrolovať SMS správami. „Ľudia si pošlú SMS, v ktorej napíšu, akú výnimku zo zákazu požadujú. Centrála im pošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas,“ vysvetľoval minister. Podľa neho možno technické detaily dohodnúť s operátormi. „SMS správy by kontrolovali príslušníci polície,“ dodal Krajčí.

Ako príklad uviedol Grécko, kde sa takto žiada o výnimku zo zákazu vychádzania pri ceste do potravín, na návštevu lekára alebo pri vychádzke so psom.

„To je nápad, nemusíme vymýšľať koleso. Takto to funguje v Grécku dva mesiace, takto tam majú lockdown nastavený,“ privítal Krajčího myšlienku premiér Igor Matovič (OĽaNO) a dodal: „Nápadov je vo svete kopa, niektoré možno opozeráme.“

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) si myslí, že Krajčího návrh má logiku. „Museli by sme sa baviť o tom, ako by sa to dalo kontrolovať. Asi nie úplne do detailov, preto prosím ľudí o zodpovednosť. Ak to bude technicky realizovateľné a polícia dostane pokyn, tak sme pripravení to kontrolovať,“ povedal Mikulec.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) však vyhlásila, že o možnosti takéhoto sprísnenia zákazu vychádzania s koaličnými partnermi nehovorila. Kontrolu SMS správami označila za najdrastickejšiu formu kontroly. Naopak, vyzvala svojich kolegov, aby sa podobné návrhy opatrení najskôr prerokovali s odborníkmi a na koaličnej rade.

Remišová upozornila, že od budúceho pondelka by sa mal zapnúť Covid automat. Ten určuje pravidlá pre jednotlivé okresy podľa ich aktuálnej epidemiologickej situácie. Najhoršia je čierna farba, v ktorej sa podľa niektorých politikov nachádza celé Slovensko. „Nikto nepredpokladal, že sa dostaneme do čiernej farby,“ povedala Remišová s tým, že práve čierna farba znamená, že otvorené zostanú len nevyhnutné podniky. „Treba si povedať, či vzhľadom na aktuálnu situáciu je reálne mať v automate čiernu farbu,“ spýtala sa vicepremiérka s tým, že v najhoršej fáze sa vôbec neráta s testovaním.

Preto si myslí, že by sa vláda mala radiť aj s vedcami, ktorí sú v súčasnosti voči nej kritickí. „Ideme rozhodovať o predĺžení núdzového stavu. Preto je našou požiadavkou, aby boli pravidlá známe sedem dní vopred,“ vyhlásila s poukázaním na situáciu z minulého týždňa, keď niekoľko dní nebolo jasné, v ktorých okresoch sa má zopakovať skríning.

Podľa Remišovej sú ešte rezervy v opatreniach. Hovorí, že napríklad starší obyvatelia by mohli dostávať respirátory, mali by sa používať aj v uzavretých priestoroch.

Zástupcovia vládneho štvorlístka mali o opatreniach a riešeniach stále sa zhoršujúcej pandemickej situácie rokovať v pondelok podvečer na koaličnej rade. Podľa Matoviča lockdown, teda uzavretie krajiny, prestáva fungovať, a medzi infikovanými narastá podiel britskej mutácie. Matovič trvá na tom, že koaličné strany sa dohodli na zavedení Covid automatu.